На ремонт дорог в Ярославской области в 2019 году потратят ещё больше денег

Озвучили бюджет на ремонт дорог в Ярославской области в 2019 году по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». Эта масштабная программа будет действовать уже третий год, и на этот раз на неё планируют потратить 1,7 миллиарда рублей (против 1,3 в этом году).

— Сейчас формируем предварительный перечень объектов. В первую очередь отремонтируем дороги, которые набрали наибольшее число голосов на сайте «Решаем вместе». К примеру, уже включили в этот перечень трассу Рыбинск — Глебово, — рассказал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В этом году в программу попали 34 магистрали: 29 улиц в Ярославле и пять областных дорог. В следующем году, вероятно, акцент в ремонте чуть больше сместится в сторону области. Однако уже известно, что в столице региона полностью построят три улицы.