В 2019 году в Ярославле по программе «Безопасные и качественные дороги» сделают девять улиц

Три новые дороги построят в Ярославле в следующем году. Деньги на строительство будут выделены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», деньги на который берут и из федеральной, региональной, и городской казны.



— Известно, что с нуля будут построены участки улиц Панина, Лескова и Красноборской, — рассказал источник 76.ru в органах исполнительной власти.



Известно, что всего в 2019 году по «БКД» сделают девять дорог — кроме строительства этих участков улиц будут отремонтированы ещё шесть. В этом году по программе уже отремонтировали 23 дороги, включая проспекты Авиаторов и Ленинградский, а также улицу Блюхера.

