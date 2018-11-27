Мать погибших детей оставила дома включённый обогреватель

Прокуратура Ярославской области также проведёт проверку по факту гибели троих малышей в селе Медягино.



— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении безопасных условий проживания детей, — уточнили в прокуратуре Ярославской области.



Напомним, страшный пожар, который унёс жизни троих сестрёнок, произошёл сегодня днём. Две восьмимесячные малышки и их четырёхлетняя сестра сгорели заживо, когда остались одни дома. Мать заперла дверь на ключ и ушла. Позже на допросе женщина рассказала, что оставила в квартире включённый обогреватель. Возможно, это и стало причиной пожара.



— Решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения. В обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, — прокомментировали трагедию в СУ СК РФ по Ярославской области.



Напомним, семья, в которой произошла трагедия, состоит на учёте в органах опеки. 41-летняя женщина уже была лишена родительских прав в отношении старших детей. Кроме того, пожар в этой семье уже также случался. Тогда в огне погиб муж женщины.

