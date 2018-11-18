Ещё бы чуть-чуть — и беды не миновать

На площади Мира в Ярославле маршрутка чуть не задавила пешеходов. Инцидент случился на этой неделе вечером. На улице было темно, возможно, водитель маршрутки попросту не заметил мужчину и женщину, которые переходили дорогу по «зебре». На кадрах видно, как испугавшаяся пара хотела увернуться от удара, но в последний момент девушка остановилась и приняла удар на себя. Мужчина успел отбежать вперёд.



— Там всегда темно и освещения нет. А эта женщина парня оттолкнула и удар на себя приняла. Во девушки 21 века! — удивился пользователь YouTube под видео.



— Там опасный переход! Нельзя так близко к таким перекресткам «пешеходники» рисовать. Либо ставить светофор. Движение со всех сторон. Едешь: либо авто поймаешь, либо пешехода, — замечает подписчица группы «Подслушано в Ярославле!» Анна Бровкина.



В этой же группе многие подписчики начали возмущаться проступком водителя. Но нашлись и те, кто защитил маршрутчика.



— Многие пишут: «Жаль, что не побили». Мужчина признал ошибку, не побоялся остановиться и поговорить с пешеходами, а не просто молча поехал дальше, как делают многие. Да, он ошибся, это была грубая ошибка, которая могла закончиться не так удачно, но всё же, люди, каждый в чем-то ошибается, — высказалась Екатерина Кабакова.