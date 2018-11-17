За отказ есть грязь девочку били

Вчера в Дзержинском суде Ярославля вынесли приговор 17-летней школьнице, устроившей публичную расправу над сверстницей.

— Девушку признали виновной и назначили полтора года воспитательной колонии, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

История случилась летом прошлого года и вызвала шок. В Брагино, недалеко от местного торгового центра, толпа подростков затравила сверстницу. Девочку заставили раздеться и танцевать голой, брать грязь с земли и есть. Заставили зайти в воду, снять одежду. Мучительницы не выпускали девочку до тех пор, пока она не стала захлёбываться. После этого они спросили у собравшейся толпы: «Нам её утопить или унизить?». За неповиновение били. Верховодила в этой жестокой игре как раз 17-летняя девушка, которая и оказалась на скамье подсудимых (остальные избежали такого наказания, так как им было от 12 до 15 лет).

Под конец издевательств зачинщица пригрозила: «Если ты кому-то расскажешь, я закопаю тебя в той же земле, что ты ела». Но подростки сняли на видео и сами выложили в Сеть. Причем оставили на видео только лицо жертвы — а свои замазали.



Гадкое видео опубликовали в одной из групп, где похожим образом позорят подростков. В группе восемь постов с такими вот «разоблачениями». И слоган: «Мы сломаем тебе жизнь». Администратор группы таким поступком даже хвалился.



Дело расследовал первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета. Была сформирована следственная группа, которую возглавил заместитель руководителя следственного управления.