Юлия Миронова подготовилась основательно — распечатала листовки и развезла их по чиновникам и депутатам

В Ярославле появился ещё один претендент на должность мэра Ярославля. За должность намерена побороться депутат муниципалитета Юлия Миронова. Насколько серьёзны её намерения, правда, не понятно.



— Пока без комментариев, — отвечает Юлия Миронова на вопросы, связанные с этой темой.



До неё уже о желании побороться за кресло мэра заявили несколько человек. Пока были только мужчины: журналист Данила Бедяев, бывший заместитель главы Рыбинска Александр Бокарев, и.о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко и экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.



В социальных сетях многие называют Юлию Миронову эпатажной блондинкой. Она известна своими яркими историями и высказываниями. В городе обсуждали, как она разгуливала по городу в розовом пеньюаре, обещала сразиться с соперниками по выборам на водных пистолетах, хвасталась своими вокальными данными и вытворяла другие привлекающие внимание вещи.

