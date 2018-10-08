Исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков начал неделю со знакомства с городом. В эксклюзивном интервью корреспонденту 76.ru он рассказал о своих рабочих планах и прокомментировал громкие слухи о связи с криминальными структурами.



И.о. мэра Ярославля Владимир Волков дал своё первое интервью в этом статусе корреспонденту 76.ru

— Сейчас я выстраиваю с коллективом отношения, которые должны быть; вникаю во всё; хожу по городу; знакомлюсь с делами по всем направлениям, — рассказал Владимир Волков. — В городе уже начался отопительный сезон, мы в него вошли. Есть минимальные жалобы, но нужно, чтобы в квартирах всех ярославцев было тепло. Идёт капитальный ремонт, идёт благоустройство, которое уже почти закончено. Идут и мероприятия, связанные с проектами на следующий год и даже следующие годы — это строительство детских садов, школ, планы по дальнейшему благоустройству. Спектр широчайший. На каждый день запланированы объезды города с главами районов. Работа идёт — город развивается.



— У нас каждый новый глава, как правило, начинает с изменения облика города. Предыдущий мэр Владимир Слепцов менял тротуарную плитку, остановки, маршрутки и даже деревья на Советской площади. Вы уже приглядели, что поменять?



— Самое главное, что нельзя делать на первой неделе работы, — это делать такие заявления. Будем смотреть во всех направлениях. Там, где необходимо усиливаться, будем усиливаться. То, что в городе заменили остановки, — это хорошо. А вот с транспортом у нас пока ещё есть к чему стремиться. Сегодня мы об этом уже говорили. Но, повторю, мы будем работать по всем направлениям, а не брать одно и по нему идти.



— Вы будете участвовать в борьбе за должность мэра и намерены победить, я верно понимаю?



— Конечно. Только с таким настроем.



— Обещаете работать открыто и вести диалог с ярославцами?



— Да, потому что ничего не должно меняться в худшую сторону. Если была такая практика, значит, и мы будем так же работать. В том числе, и оставим открытые трансляции общегородских планёрок. Всё, что будет эффективно, — оставим. Ломать я ничего не собираюсь.



— В Ярославле обсуждают слухи про ваши связи с криминальными структурами Подмосковья. И даже говорят, что у вас там была кличка то ли Гвоздь, то ли Дюбель.



— Я много интересного узнаю о себе из интернета, читал и про это. На самом деле я никогда в жизни ни с какими криминальными структурами связан не был, а также ни с Гвоздями, ни с Дюбелями. Эта информация гуляет по сети с 2013 года. Я тогда баллотировался на главу Краскова, а конкуренты увлекались «чернухой». С тех пор эта информация периодически где-то всплывает.



И.о. мэра Ярославля каждый день ходит по городу и изучает его

На место заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Владимира Волкова перед своим уходом назначил бывший градоначальник Владимир Слепцов. Одновременно с этим вышло распоряжение мэрии, что в отсутствии главы его обязанности должен исполнять именно этот человек. То есть, по сути, этого человека на это место привёл сам Слепцов. В политических кругах Владимира Волкова уже называют будущим мэром Ярославля. Но, согласно закону, им может стать и другой человек. Его выберут депутаты.



— На ближайшем заседании муниципалитета депутаты утвердят положение о выборах мэра Ярославля, — объяснил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Точную дату, когда это произойдёт, пока я не могу сказать. Сначала будет объявлен конкурс на подачу заявок от кандидатов — у желающих побороться за должность будет 20 дней, чтобы сдать документы. Несколько дней ещё конкурсная комиссия проверит все документы. И лишь потом на очередном заседании муниципалитета депутаты выберут из заявленных кандидатур главу города.



Смена руководства мэрии для многих стала неожиданностью. Многие остались недовольны приходом Волкова. Даже те, кто когда-то не желал видеть на месте главы Ярославля Слепцова.



— Владимир Слепцов не был идеальным мэром и не раз совершал ошибки, работая на этом посту, — говорит бывший депутат муниципалитета, который был единственным в прошлом созыве, не проголосовавшим во время выборов мэра за Слепцова, Антон Голицын. — При этом у него было немало и положительных качеств. Главное, он умел добиваться результата, был достаточно открыт для общественности. Не идеализируя Слепцова, могу сказать, что Волков выглядит более слабой фигурой. У него значительно меньший стаж работы на муниципальной службе, и качество ее значительно ниже. Красково и Переславль несопоставимы с Сергиевым Посадом и Химками. У Волкова отсутствует знание города. Опыт работы в Переславле не вдохновляет. И самое главное, не обеспечена преемственность власти, ответственность за данные ранее обещания и начатые процессы. Из плюсов отмечу только хорошее отношение региональной власти к Волкову лично. Но мы помним, что к Слепцову на первых порах также было хорошее отношение. Лично я считаю назначение Волкова ошибкой.



Владимир Волков обещает работать открыто и выходить на диалог с ярославцами

При этом некоторые представители оппозиции, наоборот, отзываются о Владимире Волкове позитивно. Хотя не скрывают, что некоторые недостатки у него всё же есть.



— Он всегда открыто освещает свою деятельность и идёт на контакт с людьми, — говорит депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин, который работал в переславской думе во времена правления Волкова. — Он очень требователен к своим подчинённым — спрашивает с них по полной программе. Это, конечно, и плюс, но и минус. В связи с этим в администрации бывали кадровые проблемы — не каждый мог с ним ужиться. Бывали и перегибы, когда он переставал общаться с людьми и стал организовывать встречу только с аккредитованными блогерами. Как-то запрещал вход в городскую администрацию местной журналистке. Но в целом он — сильный специалист. Если в мэрии Ярославля на все ключевые должности не привезут «варягов» из Подмосковья, то в команде с местными специалистами Волков сможет выстроить нормальную работу.



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Справка 76.ru





Владимир Волков родился в 1975 году в подмосковных Люберцах в семье энергетика и воспитательницы. В 90-м году после школы поступил в ПТУ, а после устроился работать по специальности — технологом на советско-греческое предприятие «Совмехкастория». В 1997 открыл собственное предприятие в сфере обслуживания, а уже в начале нулевых был руководителем целого ряда фирм. С 2006-го по 2011-й учился в педуниверситете на юриста. С 2009 был депутатом люберецкого городского совета. После его политическая карьера пошла в гору — был главой посёлка Красково в Люберецком районе, мэром Переславля-Залесского, и теперь перешёл на работу в мэрию Ярославля.



Волков задекларировал, что в прошлом году он заработал 14,8 миллиона рублей, плюс к этому доход его жены составил 15 миллионов. Слепцов за это же время заработал лишь 1,86 миллиона рублей. Также в декларации у Волкова указано, что у него в собственности есть два крупных земельных участка на 1800 и 1375 квадратных метров, земельный участок на 155 квадратных метров, два жилых дома и две квартиры. Воспитывает трёх дочерей и сына.

