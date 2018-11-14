Александр Бокарев выдвигается в мэры от «Справедливой России»

В Ярославле появился первый реальный кандидат на пост мэра города — остальные пока только говорили об этом, а 52-летний Александр Бокарев подал свои документы на участие в конкурсе. Бывший заместитель главы Рыбинска выдвигается от оппозиционной партии «Справедливая Россия».



— Заявится может как один человек, так и сто — никаких ограничений в этом плане нет, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Заявки принимаются в здании муниципалитета с 08:30 до 12:30, в том числе и по субботам. Кроме того, в этом году мы снизили требования к кандидатам на должность мэра.



Также о своём желании побороться за кресло градоначальника заявляли и. о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко и экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

