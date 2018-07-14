В субботу, 28 июля, в Ярославле пройдёт третий ночной пижамный «ЯЗаБег». Тех, кто придёт пробежаться толпой вдоль Волжской набережной, просят прийти в пижамах или в светоотражающей одежде, принести с собой фонарики, чтобы всем было светлее и веселее.

На работу Юлия Миронова одевается прилично

— Главная цель забега — получить удовольствие, пообщаться с классными людьми, пробежаться в необычных костюмах по ночному городу и не думать о спортивных результатах, — рассказала организатор забега Александра Игнатова.



О своём желании принять участие в забеге заявила депутат муниципалитета Юлия Миронова. Она уточнила, что уже подобрала наряд, в котором будет это делать.



— Это будет розовый пеньюар с надписью на груди «Дари добро», — уточнила Юлия Миронова.

Депутат Юлия Миронова в прекрасной форме

Также народная избранница уточнила, что поедет на забег на машине прямо в ночнушке. В таком виде она и пойдёт от места парковки к старту.



— Мне не стыдно, — отметила депутат. — Во-первых, мне есть что показать, если я слегка обнажусь, а во-вторых, думаю, там будет много таких же, как я.



А ещё в ближайшем будущем Юлии Мироновой предстоит сразиться с соперниками по выборам на водных пистолетах. И делать это она будет в белой обтягивающей футболке. Натворить такое она пообещала перед матчем Россия — Испания в чемпионате мира по футболу в случае победы нашей сборной. И слово своё обещает сдержать.

