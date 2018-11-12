В Ярославле начался конкурс на должность мэра

В Ярославле стартовал конкурс на должность мэра города. В течение месяца желающие стать градоначальниками могут подавать документы в мэрию. Так, среди кандидатов может появиться неожиданная персона — бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко, проработавший в городе всего четыре месяца. Он приезжал в Ярославль из Красноярска весной по приглашению Владимира Слепцова.

— В выходные поступило неожиданное предложение принять участие в конкурсе на должность мэра Ярославля. Всерьёз задумался, — написал в своём Facebook Алексей Аксютенко. — Я посоветуюсь с Владимиром Витальевичем (Слепцовым. — Прим. ред.), если поддержит, пойду.

Оказывается, предложение чиновнику сделали депутаты муниципалитета Ярославля, с которыми он успел плотно поработать за те четыре месяца в нашем городе. Сейчас Алексей Аксютенко работает в Солнечногорске, куда он уехал вслед за Владимиром Слепцовым.

Конкурс на должность мэра объявлен 7 ноября. На сегодняшний день на него не заявился ни один кандидат.