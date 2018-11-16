Павел Дыбин просидел в СИЗО больше полугода

Бывший депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин 15 минут назад вышел из следственного изолятора. Сейчас он едет к дому, где его ждут родственники. Павел уделил минутку нашему корреспонденту, чтобы рассказать, как ему удалось выйти на свободу.



— Сначала мне предъявили обвинение в коммерческом подкупе, по которому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Но это же какой-то бред. Мы сразу об этом и заявили., — сказал Павел Дыбин. — Потом было обвинение в мошенничестве. Потом нам удалось снова добиться переквалификации и вот уже — лишь покушение на мошенничество. При таком раскладе и появилась возможность выхода под залог. Причем представитель Следственного комитета сам ходатайствовал об этом в суде.



Сторона защиты Павла Дыбина уже заявила, что удовлетворена решением суда о его освобождении из СИЗО.



— К сожалению, почти полгода потрачено на то, чтобы доказать очевидные факты: незаконность квалификации, необоснованный характер меры пресечения в виде заключения Павла под стражу и так далее, — сказал адвокат Артём Иванчин. — Но борьба продолжается, в наше время добиться реабилитации человека крайне трудно, если не сказать больше. Главное, что есть уверенность в невиновности Павла, а в остальном полагаемся на справедливость суда.

