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Город

Попался на камерах: кому перешёл дорогу арестованный депутат Павел Дыбин

29 мая 2018 16:21
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криминал, коррупция, Ярославль, Павел Дыбин

Депутат Ярославской областной Думы Павел Дыбин обжаловал решение суда об избранной для него мере пресечения в виде ареста.

— Знаю, что многие выступили со словами поддержки в мой адрес, — сказал Павел Дыбин. — Я ручаюсь в своей порядочности. У меня есть уверенность, что следствие и суд разберутся в этом деле и вынесут реабилитирующее решение.

Жалоб нет

Пока арестованный депутат по-прежнему сидит в изоляторе временного содержания. В конце недели его должны перевезти в следственный изолятор «Коровники».

— Он чувствует себя хорошо, настрой боевой, — рассказал адвокат Артём Иванчин. — Жалоб и нареканий к условиям содержания у него него нет. Он не виновен в преступлении, в котором его обвиняют.

Павел Дыбин (справа) уже давно занимается в Ярославле и бизнесом, и политикой

В чём суть дела

В Следственном комитете подробности уголовного дела пока не рассказывают, чтобы не навредить следствию, которое, можно сказать, только началось. Известно, что заявление в органы на Павла Дыбина написал один из руководителей компании «Ярнет» Николай Подобедов.

— Я не могу разглашать подробности этого дела, — сказал он. — Я давал подписку о неразглашении.

Но порталу 76.ru стало известно: в органы Подобедов сообщил, что Дыбин, выступая как представитель фирмы «Электроник», заявлялся на аукцион «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. Фирма хотела заниматься установкой систем городского видеонаблюдения «Безопасный регион». А это сотни камер, через которые круглосуточно снимают улицы города. Их используют полицейские, чтобы следить за безопасностью, а также по записям с них следователи зачастую ищут преступников, а гаишники устанавливают виновников ДТП.

Заявление в органы на Павла Дыбина написал один из руководителей компании «Ярнет» Николай Подобедов

— Фирма «Электроник» заявляла очень низкую стоимость. Если конкуренты хотели выигарть аукцион, то им бы пришлось упасть в цене до такой степени, что контракт стал бы для них невыгодным, — рассказал источник 76.ru. — Но бизнесмен готов был сняться с торгов. Правда, не просто так, а за деньги.

Электронные торги на госзакупках выигрывает тот, кто предложил самую выгодную стоимость для выполнения контракта. Поэтому у конкурентов компании «Электроник», заявлявших реальную стоимость работ, шансов на победу не оставалось.

В материалах уголовного дела сказано, что за свои услуги Павел Дыбин получил 1,4 миллиона рублей. Но адвокат арестованного депутата говорит, что эта информация немного искажена. Хотя и не отрицает факт случившегося.

— Дело в том, что Павел Дыбин фактически не мог совершить этого преступления, — уточнил защитник депутата Артём Иванчин. — Мой подзащитный не был работником компании «Электроник» и не принимал участия в управленческой деятельности компании.

Депутат Павел Дыбин накануне отчитался о своих доходах за прошлый год — он задекларировал 4,9 миллиона рублей, в собственности квартира — 51,1 кв. м. У его супруги доход в 76 тысяч рублей и собственная квартира в 169 квадратных метров.

Взяли дома

Как было на самом деле, сейчас разбираются следователи. И, по всей видимости, доказательства вины Дыбина у них есть. В середине прошлой недели подозреваемого задержали прямо дома и предъявили ему обвинение. Кроме того, сторона обвинения смогла убедить суд, чтобы заключить обвиняемого под стражу.

— Ему была избрана мера пресечения в виде ареста до 22 июля, — уточнила официальный представитель суда Наталья Сарбунова.

Сегодня Павел Дыбин из-за решётки обратился через портал 76.ru к ярославцам и уверил родных и друзей в своей порядочности. Но многие коллеги и без того заявили о порядочности Павла Дыбина.

— Павел показал себя как человек, который всегда поможет и поддержит, принципиальный политик, гражданин, ответственный и всегда держащий свое слово, — написал на своей странице в Facebook председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Сегодняшние события — это испытания для всех, кто его окружает, прежде всего для семьи и близких.

Коллеги говорят про Дыбина, что он хороший семьянин

Ты не с нами

А вот в «Единой России» от арестованного члена партии уже открестились. Хотя поначалу говорили, что не собираются этого делать.

— При возбуждении уголовного дела против члена партии до решения суда его членство приостанавливается, — объяснил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». — Если по итогам следствия и суда он будет оправдан, то мы его восстановим.

Ещё фотографию и фамилию Дыбина обрезали с агитационных листовок, расклеенных в городе. Ведь теперь он уже не сможет принять участие в праймериз перед выборами в Ярославскую областную думу.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Павел Дыбин/Vk.com, «Ярнет», Артур Ефремов/Facebook.com
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