Павел Дыбин просидел в СИЗО больше полугода

Бывший депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин выйдет из следственного изолятора на свободу.



— Обвиняемому в покушении на мошенничество Павлу Дыбину была изменена мера пресечения, — рассказали в управлении Следственного комитета России по Ярославской области.



Экс-депутат сможет выйти на свободу под залог в 2 миллиона рублей. Планируется, что его внесут уже сегодня и Дыбина выпустят из СИЗО.



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Депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина арестовали в мае. Его сдал правоохранителям его же знакомый. Бизнесмена обвиняют в том, что он брал деньги за участие в аукционах мэрии. Позже обвинение ему было переквалифицировано с коммерческого подкупа на мошенничество, а потом на покушение на мошенничество. Тогда и стал возможен вопрос о рассмотрении изменения меры пресечения.

