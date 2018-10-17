Бывшего депутата Павла Дыбина больше не обвиняют в коммерческом подкупе: подробности расследования
Адвокаты бывшего депутата Ярославской областной думы подали заявление на пересмотр меры пресечения их подзащитному. Они рассчитывают, что обвиняемый сможет выйти из СИЗО.
— Вопрос об изменении меры пресечения рассматривается из-за того, что накануне ему было обвинение переквалифицировано с коммерческого подкупа на мошенничество, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Но это по большому счёту ничего не меняет.
В пресс-службе Следственного комитета эту информацию не комментируют. В ведомстве сообщают лишь, что расследование уголовного дела продолжается.
Депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина арестовали в мае. Его сдал силовикам знакомый. Бизнесмена обвиняют в том, что он брал деньги за участие в аукционах мэрии.