Теперь Павла Дыбина обвиняют не в коммерческом подкупе, а в мошенничестве

Адвокаты бывшего депутата Ярославской областной думы подали заявление на пересмотр меры пресечения их подзащитному. Они рассчитывают, что обвиняемый сможет выйти из СИЗО.



— Вопрос об изменении меры пресечения рассматривается из-за того, что накануне ему было обвинение переквалифицировано с коммерческого подкупа на мошенничество, — рассказал источник в правоохранительных органах. — Но это по большому счёту ничего не меняет.



В пресс-службе Следственного комитета эту информацию не комментируют. В ведомстве сообщают лишь, что расследование уголовного дела продолжается.

Депутата Ярославской областной думы Павла Дыбина арестовали в мае. Его сдал силовикам знакомый. Бизнесмена обвиняют в том, что он брал деньги за участие в аукционах мэрии.

