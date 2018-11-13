В Ярославле из-за трёх ДТП Брагино встало в гигантскую пробку
13 ноября 2018 09:08
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Сегодня утром в мощную пробку встали дороги к улице Полушкина роща. И всё из-за трёх ДТП, которые произошли почти одновременно.
— Одна авария у Лакокраски. Потом второе ДТП добавилось — похоже, водителей ослепило утреннее солнце, — рассказывает корреспондент 76.ru Михаил Контуев. — У развязки — третья авария. Всё стоит со стороны Брагино к Полушкиной и проспекту Октября. Ещё и с проспекта Октября затор на поворот к Полушкиной.
В итоге поездка от конца Тутаевского шоссе до Юбилейной развязки занимает где-то около получаса. Дальше по проспекту Октября движение свободно.
Фото: Михаил Контуев, «Яндекс.Карты»
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