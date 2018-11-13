Поток движется очень медленно

Сегодня утром в мощную пробку встали дороги к улице Полушкина роща. И всё из-за трёх ДТП, которые произошли почти одновременно.

— Одна авария у Лакокраски. Потом второе ДТП добавилось — похоже, водителей ослепило утреннее солнце, — рассказывает корреспондент 76.ru Михаил Контуев. — У развязки — третья авария. Всё стоит со стороны Брагино к Полушкиной и проспекту Октября. Ещё и с проспекта Октября затор на поворот к Полушкиной.

Под развязкой небольшое ДТП, но на скорость потока повлияло

В итоге поездка от конца Тутаевского шоссе до Юбилейной развязки занимает где-то около получаса. Дальше по проспекту Октября движение свободно.