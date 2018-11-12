Ярославец пытался отрицать реальность, чтобы не платить по долгам

Судебные приставы в Ярославле столкнулись с должником, который отрицал их существование. Странная история случилась с ярославцем, который пропагандировал идеи советской идеологии и отрицал современный мир. Молодой мужчина считал себя гражданином СССР. Однако на свой паспорт взял кредит в одном из банков.

Взносы по кредиту мужчина не платил, накопив 95 тысяч рублей долга. По решению суда в отношении ярославца возбудили исполнительное производство. Приставы пришли домой к мужчине, чтобы оценить его материальное положение.

— Должник сразу вспомнил о своей идеологии и начал отрицать существование приставов, банков и судов. За воспрепятствование работе приставы привлекли мужчину к административной ответственности и арестовали у него бытовую технику, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Также ярославца предупредили, что если он не начнёт погашать долг перед банком, то арестованную технику продадут, а затем арестуют его машину Volvo.