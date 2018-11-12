Обнесли банкомат, не моргнув глазом

Дерзкое ограбление в центре Ярославля. Вчера вечером ограбили банкомат одного из банков на проспекте Октября.

Налётчики действовали по хитрой схеме. По информации источника 76.ru, сначала сумели совершить операцию по безналу, выведя крупную сумму, а потом смогли и вытащить из аппарата наличку — по пока официально неподтверждённым данным, речь идёт о сумме в три миллиона рублей.

— В полицию поступило заявление от представителя кредитно-финансовой организации по факту хищения денежных средств из платежного терминала. Сумма ущерба устанавливается. Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ («Кража»). Проводятся оперативные и следственные мероприятия, устанавливаются лица причастные к совершению преступления, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

— Данным происшествием занимаются правоохранительные органы Ярославля, Промсвязьбанк оказывает всяческое содействие, — прокомментировали в банке, чей банкомат подвергся атаке.

