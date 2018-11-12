Сегодня рано утром в Заволжском районе сбили человека на пешеходном переходе. Авария случилась около шести часов утра на улице Дачной в районе дома № 3.
— Водитель наехал на девушку, переходившую дорогу справа налево по ходу движения. 33-летний мужчина был трезв, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
20-летняя девушка отделалась ушибами, когда на неё наехал «Черри», и врачи отпустили её на домашнее лечение после осмотра.
Фото: Управление ГИБДД по Ярославской области
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