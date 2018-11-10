В жилой многоэтажке в Заволжском районе загорелся подъезд
10 ноября 2018 10:33
421 0
Поздно вечером в пятницу, 9 ноября, пожарные выехали на вызов в жилую девятиэтажку на улице Папанина в Заволжском районе. Здесь около 22:50 загорелся подъезд дома.
— В 23:18 была объявлена полная ликвидация возгорания. Повреждена дверь одной из квартир, стены и потолок. На лестничной площадке сгорел диван, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Видимо, кто-то из соседей не до конца потушил окурок сигареты, оставив его на диване. Эта версия рассматривается как одна из наиболее вероятных. К счастью, жителей дома эвакуировать не пришлось. Однако отмывать подъезд ярославцам теперь придётся долго.
Фото: Управление МЧС по Ярославской области , Управление МЧС по Ярославской области
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru