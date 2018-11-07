Ярославцы гадают, что появится рядом с Речным вокзалом

На Волжской набережной рядом с Речным вокзалом полным ходом идут работы — в дно забивают сваи. Стройка привлекает внимание жителей города, которые задают обеспокоенные вопросы: что происходит на Волге? Мы обратились в мэрию Ярославля и правительство области, но чиновники развели руками, заявив, что это вопрос не их компетенции.



Чтобы выяснить историю загадочной стройки, отправились на площадку.

— Дебаркадер тут будет, — буркнул один из рабочих. — Как «Волжская жемчужина», по типу старинной пристани. По крайней мере, нам так говорят. В общем, очередное развлекательное заведение.

Скоро на подготовленное место привезут дебаркадер

Вот только, как именно будет выглядеть этот дебаркадер, пока неизвестно. Рабочие забьют сваи, установят основание и зимой уйдут, а к весне на Волге должно появиться новое сооружение. Как удалось выяснить 76.ru, устанавливать его будет московская компания «Центр Гарант», которая выиграла аукцион на размещение.



Работы идут рядом с Речным вокзалом

— Аукцион был открытым, поскольку это место входит в зону ЮНЕСКО, в правилах прописаны требования согласовать объект с департаментом охраны памятников культурного наследия Ярославской области, ЮНЕСКО и соответствующими городскими службами перед его установкой, — рассказали в отделе водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области.

У жителей города появились первые предположения о том, каким может быть новое развлекательное заведение. Несколько лет назад такие были популярны в Москве, пока столичные власти не начали выгонять бизнес с Москвы-реки. И дебаркадеры уплыли вниз по Волге.

Так, к концу лета на реке появился трёхэтажный дебаркадер в восточном стиле, очень похожий на ресторан «Сказка востока», который когда-то стоял на Москве-реке.



Тем временем на Волге не утихает скандал вокруг здания Речного вокзала. Градозащитники хотят заставить собственника восстановить всё, что он разобрал. Что будет со зданием.