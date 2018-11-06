Ребёнок упал из окна своей квартиры на 9-м этаже

Вчера утром в Заволжском районе Ярославля у семьи случилось большое горе: из окна 9 этажа выпал 11-летний ребёнок. Трагедия случилась на улице Папанина в доме № 13. Мальчик разбился насмерть. 76.ru побывал на месте случившегося, а также поговорил с соседями по дому и учителями мальчика.

Рома (имя изменено. — Прим. ред.) учился в пятом классе и совсем недавно поступил в гимназию для способных детей, которая находится недалеко от его дома. До этого учился в соседней школе и закончил её на одни пятёрки. У Ромы никогда не было проблем с учёбой: на уроках мальчик всегда сидел с поднятой рукой, проявлял интерес как к математике, так и к гуманитарным предметам. В классе у него было много друзей. Учителя до сих пор не могут отойти от случившегося.



— Для нас это полная неожиданность. Рома был открытым, светленьким мальчиком. Солнышко. Очень жизнерадостный, добрый. Никогда не было агрессии, никого не обзывал. Он свою нишу под солнцем в новом коллективе занял как-то легко и непринуждённо. Сегодня те учителя, которые у него вели уроки, плакали, — рассказали в гимназии.



Школьный психолог никогда не замечал отклонений у мальчика. Однако полную диагностику учеников в школе хотели провести лишь после каникул

Также в школе сказали, что Рома жил с мамой, папой и двухлетним братиком. Родители всегда стремились дать сыну образование и возлагали на него большие надежды.

Летел вниз головой

— Спокойный мальчик, во дворе всегда с мамой гулял и с братиком, — рассказывает соседка по дому. — В это утро я была на улице и видела, как мать выглядывает из окна, откуда выпал мальчик. Она долго смотрела вниз на тело сына. Я испугалась, не дай бог сама прыгнет. А моя знакомая рассказала, что видела, как он летел вниз головой в шортиках и маечке. А потом громкий звук, как будто мешок упал.



Правоохранительные органы сейчас проводят проверку и пытаются выяснить, по чьей вине разбился ребёнок. Соседи говорят, что Рома выпал из окна случайно:



— Говорят, он хотел сетку из окна вытащить, но упал. Мы вчера целый вечер плакали. Хороший был парень. Добрый. Мы с ним гуляли во дворе пару раз, — рассказала соседская девочка.



В СМИ пишут, что Рома поссорился со своими родителями из-за телефона. Родители отобрали у сына новенький смартфон, поэтому мальчик решился на отчаянный шаг. Учителя с трудом в это верят:



— У нас на уроках телефоны запрещены. Но Рома был настолько коммуникативный, что ему и телефон-то не нужен был. Я часто видела его бегающим по школьным коридорам с мальчишками. Может, конечно, он приходил домой и играл в телефон, но, думаю, во вторую половину дня родители его чем-нибудь занимали. Таких интеллектуальных детей невозможно не занимать после уроков.



Рома был активным ребёнком. Любил учиться и заниматься спортом

На странице Ромы во «ВКонтакте» его фотографии с грамотами и медалями. Видимо, мальчик любил спорт. В гимназии сказали, что он не один раз побеждал в конкурсах. Ещё мальчик любил на скорость собирать кубик Рубика.



Друзья и родные скорбят по погибшему. В его школе установили ящик для пожертвования семье мальчика. А рядом стоит портрет с Дня знаний: красивый Рома в костюме и галстучке пошёл в пятый класс. Рядом с фотографией на столе стоят две красные георгины.



В школе на первом этаже установили уголок памяти

— Смерть забирает лучших, — написала на своей странице «ВКонтакте» одноклассница Ромы.



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