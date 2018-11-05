Возле дома выставили ограждение

ЧП случилось в Заволжском районе Ярославля сегодня утром. В доме на улице Папанина из окна девятого этажа выпал 11-летний мальчик. Ребёнок разбился насмерть.



Сейчас возле дома выставлено ограждение, на месте работают специалисты.



— Там ограждено у дома, — написала Татьяна Сачкова в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте». — Ходили криминалисты, если не ошибаюсь, записывали что-то.



Как это произошло, установят следователи.



— Идёт доследственная проверка по факту обнаружения тела ребёнка, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.



В октябре из окна 11-го этажа выпал школьник. Что о нём рассказали одноклассники.