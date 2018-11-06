Машины сильно повреждены

Сильное столкновение двух ВАЗов на перекрёстке улиц Свободы и Городского Вала сняли камеры наблюдения. ДТП произошло поздно вечером 3 ноября. Одна из машин поворачивала налево с Городского Вала на улицу Свободы и решила проскочить перед едущей навстречу. Водитель отечественного авто тёмного цвета не успел затормозить и на большой скорости въехал в пассажирскую сторону светлой машины. От удара ту отбросило в столб, а тёмную развернуло.



Несмотря на то, что обе машины разбились, людям внутри повезло. Водитель тёмного ВАЗа сам, прихрамывая, быстро выскочил из машины.



На место приехало несколько машин скорой помощи. Врачи помогли выбраться из светлой машины водителю и 18-летнему пассажиру.

— Им оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Вечером 5 ноября на выезде из Ярославля в сторону Тутаева столкнулись «Рено» и ВАЗ. В ДТП пострадали шесть человек.

