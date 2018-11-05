На места работают спасатели и скорая

На выезде из Ярославля в строну Тутаева произошло серьёзное ДТП. Не смогли разъехаться «Рено» и ВАЗ.



— Рядом с автомобилями пожарные и две машины скорой помощи, — рассказал 76.ru проезжавший мимо места аварии Владимир Цыгуров.



От удара машины сильно смяло. Рядом с местом ДТП остановились пытавшиеся помочь людям автомобилисты.



— В аварии пострадали шесть человек, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Причины ДТП и состояние людей уточняется.



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