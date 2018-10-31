На фото — счастливая пара

39-летняя женщина, которая убила своего мужа, услышала приговор.



Напомним, убийство произошло 26 мая в одном из домов по улице Пионерской. Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.) схватилась за нож не просто так: она устала терпеть издевательства мужа. Он на протяжении нескольких лет избивал её. Позже следователям она рассказала: убила его, в очередной раз спасаясь от побоев. Преступление произошло на глазах маленькой дочки.



Друзья семьи рассказали: драки в этой квартире были нормой.



— Екатерина была хорошей девчонкой из нормальной семьи. Потом она познакомилась с мужем. Сначала всё было хорошо. Правда, погулять и выпить любили ещё до свадьбы. Но они же молодыми были. Потом Екатерина забеременела. Сначала и её, и мужа беременность сдерживала. А когда она родила, то пошло-поехало, — рассказывает наш источник. — Драки в семье были нормой.



— Семья не состояла на учёте в органах опеки. Обращения по поводу неблагополучия семьи ни в органы опеки, ни в детский сад не поступало, — ответили на наше обращение в департаменте образования мэрии Ярославля.



Мы также обращались в садик, куда ходила дочка супругов. В садике нам сказали: никаких подозрений семья не вызывала. Родители всегда приходили за ребёнком трезвые. Девочка была ухоженной.



После совершённого Екатерина не стала скрываться и сама вызвала полицию.



— Женщина признана виновной в убийстве, совершённом при превышении пределов необходимой самообороны. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



Приговор в законную силу вступит 25 ноября.

