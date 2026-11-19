Татарстан ночью атаковали беспилотники. Дроны ударили по нефтехранилищам близи Альметьевска, сообщили в пресс-службе главы республики.
«Рано утром вражеские беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара», — сообщила пресс-служба,
Кроме того, осколки дронов повредили несколько гражданских объектов. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
В настоящее время все необходимые силы и средства работают на месте. Оперативные службы оценивают ущерб после налета.
Также сегодня ночью ВСУ в третий раз за неделю атаковали Крымский мост. Там закрыто движение.
По информации Минобороны РФ, за ночь над Россией уничтожили 53 беспилотника. Дроны сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан уничтожили 53 беспилотника.