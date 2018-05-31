«Мама убила папу». Женщина зарезала мужа, постоянно избивавшего ее

На фото Екатерина и Николай выглядели счастливой семьёй

Вечером 26 мая в дверь соседки дома в Брагино постучалась пятилетняя девочка:

— Мама убила папу! — заплакала малышка.

Соседка бросилась в квартиру. На полу лежал убитый мужчина, которого зарезала собственная жена. Соседка хотела было вызвать полицию. Но жена погибшего сама набрала номера и полиции, и скорой. Было уже поздно — мужчина умер.

Можно было бы подумать, что все это произошло в неблагополучной семье. Что греха таить — такие сводки не редкость, когда «после совместного распития» кто-то хватается за нож. Но в этой истории всё не так однозначно. С виду — самая обыкновенная, достаточно молодая пара, жившая в брагинской «хрущевке»...

На допросе у следователя 39-летняя Екатерина Панова (имя изменено. — Прим.ред.) рассказала, что убила мужа, защищаясь. Говорит, Николай (имя изменено. – Прим.ред.) на протяжении нескольких лет избивал её. Просто терпеть уже не было сил.

Мы попытались разобраться, что же довело до трагедии эту, казалось бы, обычную, любящую семью?

Что скрывают семейные фотографии

Мы смотрим фотографии семьи Пановых. Вот они где-то в гостях, вот женятся: красивые и счастливые, запускают голубей в небо. Вот они уже родители: с трепетом и любовью держат на руках маленькую дочку. Вот малышка уже подросла: они вместе катают ребёнка на каруселях.

Но, похоже, за этими улыбками скрывались постоянные скандалы и рукоприкладство. Здесь, правда, всё тоже неоднозначно.

— Екатерина была хорошей девчонкой, из нормальной семьи. Потом она познакомилась с мужем. Сначала всё было хорошо. Правда, погулять и выпить любили ещё до свадьбы. Но они же молодыми были. Потом Екатерина забеременела. Сначала и её, и мужа беременность сдерживала. А когда она родила, то пошло-поехало, — рассказывает наш источник. — Драки в семье были нормой.

Но если бы органы опеки попали в квартиру Пановых, возможно, они не увидели бы ничего ужасного. Дома всегда было прибрано, Екатерина невероятная чистюля.

— Семья не состояла на учёте в органах опеки. Обращения по поводу неблагополучия семьи ни в органы опеки, ни в детский сад не поступало, — ответили на наше обращение в департаменте образования мэрии Ярославля.

Мы позвонили в садик, куда ходила девочка, чтобы узнать: неужели воспитатели ничего не замечали? Не видели, что в семье творится неладное?

- К этой семье у нас не было никаких вопросов. Наоборот, мама всегда была очень отзывчивая, очень интересующаяся всем, что происходит в садике. Никогда не приходила в садик в каком-то неадекватном виде или в состоянии алкогольного опьянения. Папу мы видели редко, но он тоже был абсолютно нормальным, адекватным человеком, - рассказала заведующая садиком Татьяна Геннадьевна.

«Надеюсь на справедливость»

Сейчас ребёнок живёт у бабушки – матери Николая. Мужчину похоронили два дня назад. Екатерина пришла на похороны мужа сразу после очередного допроса у следователей.

Так что же довело женщину до убийства? Постоянные издевательства мужа или банальное пьянство? И почему муж избивал её: потому что сам напивался до беспамятства или потому, что ему надоело терпеть гулянки жены? Сама Екатерина сказала нам, что муж действительно избивал её много лет подряд. Но говорит, что алкоголем она не злоупотребляла.

— Я надеюсь на справедливость суда, — коротко ответила женщина.

Комментарий специалиста

— Насилие в семьях сейчас действительно большая проблема. И в благополучных это случается не реже, чем в пьющих. Почему мужчина бьёт женщину? Потому что он хочет почувствовать себя сильным. А на ком ещё, как не на слабой женщине, это доказывать? Исправить такого мужчину можно. Но нужно помнить: если ударил первый раз, не надо ждать в надежде, что этого больше не повторится. Надо сразу идти за помощью к специалистам. Женщины зачастую сами виноваты в том, что дают слабину. Пишут заявление в полицию, а потом забирают. Таким способом мужчину ничему не научишь, — говорит психолог Валентина Шилкова.

По факту убийства следователи возбудили уголовное дело, но версию женщины о самообороне приняли за основную. Екатерину отпустили домой под подписку о невыезде.