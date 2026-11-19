На фото дети, которые живут с семьей Грачевых сейчас, остальные — выпускники — часто приходят в гости Источник: Андрей Ткаченко

Ребенок — это всегда большая ответственность и нелегкий труд. Многие родители признаются: едва справляются с воспитанием одного-двух детей. А когда в семье их 18, да еще и большинство приемных, — это вообще что-то из области подвига.

Корреспонденты 71.RU поговорили с супругами Грачевыми из Москвы, воспитавшими 17 приемных детей и одного кровного. Как люди приходят к решению взять малыша из детдома? А когда и как понимают, что готовы подарить любовь и заботу не одному и даже не двум сиротам, а почти двум десяткам? Как справляются?

Журналисты задали 49-летней Жанне и 54-летнему Владимиру много вопросов, ответ на которые в основе своей содержит одно общее основание — любовь.

«Давай возьмем ребенка из детского дома»

Жанна и Владимир Грачевы Источник: Андрей Ткаченко

Жанна и Владимир Грачевы — обычная семья из Москвы. Жанна работала педагогом, Владимир — в системе ФСИН. Уже многие годы супруги посвящают максимум своего времени детям. Владимир, выйдя на пенсию, устроился слесарем, но, как он сам шутит, график сутки через трое совсем не мешает ему уделять внимание большой семье.

Впрочем, такой большой она была не всегда, да и сами Грачевы становиться многодетными родителями не планировали.

У пары рос общий сын Виктор. Также у Владимира был ребенок от предыдущего брака. Грачев хотел еще детей и регулярно обсуждал эту тему с супругой.

Однажды Жанна увидела по телевизору социальную рекламу о приемных семьях. Тем же вечером она предложила супругу взять ребенка.

«Вечером перед сном подумала: „Сейчас скажу ему: ‚Давай возьмем сироту‘, а если он откажется, отвечу, что пошутила“. А муж взял и сказал: „А давай“. Вот так было. И утром мы, едва проснулись, сразу пошли в администрацию», — вспоминает она.

Так в 2007 году пара взяла под опеку первых детей — сестер: восьмилетнюю Олю и семилетнюю Настю.

Опека (попечительство) — форма семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок принимается в семью на правах воспитанника. Он сохраняет свой статус оставшегося без попечения родителей и право на поддержку со стороны государства. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство — над детьми от 14 до 18 лет. Опекун становится законным представителем ребенка, но официально не является ему родителем. Усыновление — это юридический акт, при котором ребенок становится полноправным членом семьи, обретая те же юридические права и обязанности, что и биологически родные дети, а усыновители — права и обязанности родителя.

Чтобы принять ребенка в семью, Грачевы прошли обучение в школе приемных родителей и работали с психологами: стать приемным родителем в один момент не выйдет — к этому нужно серьезно подготовиться.

Обучение в школе для приемных родителей — это обязательное условие для каждого, кто планирует опеку или усыновление, кроме близких родственников.

Семья установила распорядок и правила — это позволяет детям учиться и заниматься саморазвитием Источник: Андрей Ткаченко

Участие в проекте

Еще через несколько лет супруги приняли в семью восьмилетнего Вову, сейчас ему уже 21 год. Так у них стало уже четверо детей.

В 2014 году Грачеву позвонили из опеки с необычным предложением поучаствовать в проекте по имущественной поддержке приемных семей.

В Москве с 2014 года действует проект по имущественной поддержке приемных семей, который помогает семьям, взявшим на воспитание сразу нескольких детей из столичных центров содействия семейному воспитанию. Его цель — стимулировать устройство в семьи детей сложных категорий: подростков, детей с инвалидностью, а также родных братьев и сестер, которых по закону разлучать нельзя. Для участия в проекте приемные родители должны взять под опеку минимум пять детей. Правовой основой служит постановление Правительства Москвы от 23 января 2014 года № 8-ПП.

Согласились Грачевы не сразу — всё-таки решение серьезное, ответственность большая, но, подумав, всё же приняли его. По условиям программы им нужно было принять в семью ещё пятерых детей. Обязательное условие — минимум трое из них либо с ограничениями по здоровью, либо старшего возраста, либо братья и сестры, которых берут под опеку реже, так как их нельзя разлучать.

Так к семье Грачевых присоединились 16-летняя Анастасия и ее 15-летний брат Максим; 7-летний Павел и его 8-летняя сестра Алена, а также 14-летний Константин.

Приемные родители должны были помочь подросткам с социализацией и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. А чтобы всем было комфортно, семье предоставили большую квартиру в безвозмездное пользование на время участия в проекте (подробнее об этом ниже).

На этом Грачевы не остановились. В 2017 году пара взяла 16-летнюю Кристину, в 2018 — 12-летнюю Веру, которая и сейчас живет с ними. Чуть позже, в 2022-м, они оформили опеку над 12-летним Николаем и 11-летней Софией. В 2024 году в их доме появились 11-летний Андрей и 8-летняя Майя, родные брат и сестра.

За время участия Грачевых в программе из их семьи «выпустились» 11 подопечных. Самым старшим из них, брату и сестре Максиму и Анастасии, сейчас 27 и 28 лет. А самому младшему «выпускнику» Павлу — 19, он закончил Первый Московский кадетский корпус, был участником парада на Красной площади, сейчас учится в высшем командном училище. У 27-летней Ольги, 26-летней Анастасии, 26-летнего Константина, 22-летней Розы, 21-летнего Владимира, 20-летней Алены и 25-летней Кристины уже тоже есть свои семьи, работа и налаженный быт.

Ангелина увлекается музыкой, спортом и учится в колледже Источник: Андрей Ткаченко

Безусловно, то, что они смогли стать самостоятельными и ответственными взрослыми, — это результат семейного воспитания.

«Ольга — выпускница колледжа, в прошлом чемпионка по тяжелой атлетике. Сегодня — счастливая многодетная мама. Анастасия — спортивная гордость семьи! Мастер спорта по лыжам, призер „Лыжни России“. Но ее таланты не ограничиваются спортом — Настя окончила Московскую академию Следственного комитета и сейчас служит старшим лейтенантом юстиции. Максим — наш творческий гений! Музыка — его страсть, а стихи и песни — его душа. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем, как в 2015 году вместе участвовали в прямом эфире на радио — это было по-настоящему незабываемо! Его творческий порыв и талант вдохновляют нас.

Вспоминая путь, который мы прошли, мы с трепетом и радостью смотрим на наших детей! Каждый ребенок — это отдельная история успеха, результат нашего общего труда и любви. Они успешно строят свою взрослую жизнь, и все без исключения — наша бесконечная гордость. Многодетная мама, которая дарит тепло и заботу своим детям; талантливый спортсмен, покоряющий новые вершины, и даже следователь, который стоит на страже справедливости. Это лишь малая часть их достижений, и мы безмерно счастливы видеть, какими они стали», — делится Жанна.

Сейчас под опекой у Грачевых находятся шестеро детей: 16-летние Николай и Ангелина, 15-летняя София, 13-летний Андрей, 12-летняя Майя и 11-летняя Настя.

Также с приемными родителями продолжает жить одна из их выпускниц — 20-летняя Вера. У нее инвалидность, и ей нужны постоянные уход и забота.

При этом Грачевы никогда не брали совсем маленьких детишек. Свое решение они объясняют просто:

«У маленьких детей больше шансов, что их заберут обратно родители, в отличие от старших. А взять и отдать ребенка сложно».

Еще Грачевы принимали в семью братьев и сестер, которых по закону нельзя разлучать. Таким детям сложнее найти приемных родителей, но Владимир и Ольга, наоборот, готовы дать им семейное тепло. Принимали решение супруги всегда сердцем.

Кроме того, супруги часто принимали в семью братьев и сестер из одной семьи. Таким ребятам обычно сложнее найти новых родителей, но Владимир и Жанна, наоборот, всегда старались не разлучать их и окружить семейным теплом.

Андрей (справа) любит программировать, а Николай (слева) увлекается спортом и активными играми Источник: Андрей Ткаченко

«Все наши дети пришли к нам в семью при разных обстоятельствах. Иногда решение о пополнении приходится принимать мгновенно, так как ребенку необходима быстрая помощь, которая буквально его спасает! Так, в прошлом году к нам попала Сонечка, которая не верила никому и ничему.

Когда сотрудники опеки обратились к нам с предложением принять Соню, девочку с непростой историей, мы не сомневались ни минуты. Сердце подсказало: это наш ребенок. И вот год спустя мы безмерно счастливы быть ее мамой и папой. Соня — невероятная девочка, очень светлая и теплая. Большое счастье видеть ее улыбку, слышать ее смех и наблюдать, как она растет», — говорит приемная мама.

«Одна большая семья, одна большая команда»

Устроить быт такой большой семьи — задача не из простых. Но Грачевы справились. Правда, это потребовало введения определенной дисциплины и системы правил, которые многим могут показаться жесткими. Но разве можно управлять таким большим хозяйством без четкого расписания?

К примеру, в семье всё очень строго с телефонами. Детям разрешается сидеть в гаджетах (не по учебе) всего два часа в день. Необходимо помогать по дому, посещать кружки и секции, а ложиться спать не позже 10 вечера. Но строгий распорядок дня, как считают Грачевы, приносит только пользу.

«Тут самая главная задача — свои правила до детей донести, показать, что мы не просто одна большая семья, мы одна большая команда. И у каждого ребенка есть и обязанности, и то, чем ему нравится заниматься», — объясняет Жанна.

Когда они только вошли в проект, у семьи уже были четверо приемных детей, которые привыкли к правилам дома и служили примером для новеньких. Новоприбывшим членам семьи было гораздо легче привыкать к новым обстоятельствам, видя, что ровесники спокойно живут по заведенному порядку.

Сами Грачевы честно признают, что считают смартфоны «большим злом» не потому, что не любят технологии, а потому, что они отвлекают детей от реальной жизни, изолируют их сознание от реальности и мешают нормальной социализации.

Конечно, когда дети приходят в семью, они не сразу адаптируются к режиму. Могут быть истерики, недовольство: «Почему я должен ложиться так рано спать, вот раньше я до полуночи не спал!»

«И тогда мы садимся с ребенком и начинаем обсуждать. Вот ты так поздно ложился, как ты себя потом в школе чувствовал? Хотелось спать, не было концентрации. А вот теперь ложишься в 10 вечера, выспался, в тишине отдохнул. И есть силы, желание что-то делать», — объясняет Жанна.

София — добрая и заботливая девочка, она активно готовится к ОГЭ и планирует поступать в колледж Источник: Андрей Ткаченко

Быт семьи четко распланирован. Дети встают друг за другом, занимаются утренними делами, уходят в школу — всё построено так, чтобы никто никому не мешал. Да и квартира позволяет: у Грачевых три ванных комнаты. У каждого ребенка есть личное пространство и свои игрушки. После школы — секции и кружки, уроки. Вечерами — настолки и чаепития. Старшие помогают родителям с младшими.

При этом Грачевы не скрывают, что могут позволить себе и личное время, ведь у них есть множество юных помощников. Все это следствие продуманного распорядка.

Что же касается вопроса с финансами — здесь он даже не стоит. Грачевы честно признаются, что получают достойную поддержку от государства, да и отец семейства продолжает работать. Поэтому ужиматься необходимости нет — детям хватает и одежды, и школьных принадлежностей, и всего необходимого.

Дети, находящиеся под опекой (попечительством) в городе Москве, имеют право на ежемесячное содержание. Размер денежных пособий в 2026 году составляет от 24 462 рублей до 37 505 рублей в зависимости от возраста ребенка. На содержание ребенка с инвалидностью, помимо федеральной пенсии, платят ежемесячно 40 767 рублей. Вознаграждение приемным родителям в Москве составляет 23 446 рублей за каждого принятого ребенка, и за ребенка с инвалидностью — 39 856 рублей. Если в семье больше трех приемных детей, вознаграждение получают оба родителя. Суммы выплат зависят от региона.

Майя — очень творческая девочка, она любит рисовать, петь и танцевать Источник: Андрей Ткаченко

«Если с папой, то согласна»

За все годы существования такой большой семьи в ней произошло множество самых разных событий, грустных и веселых. Когда просишь Грачевых вспомнить что-то особенно яркое — они лишь пожимают плечами. Тут каждый день такой круговорот событий — у кого-то столько за год не бывает. Но самым запоминающимся стал случай с Анастасией — той самой девочкой, которую приняли в семью в 2007 году.

Девушка оканчивала школу и готовилась к поступлению в институт на юридический факультет. В этот момент Жанна и Владимир получили путевки в Крым и поехали туда с остальными детьми, оставив взрослых Анастасию и Кристину разбираться с поступлением.

И вот, когда родители были за тысячи километров от дома, раздался телефонный звонок.

«Звонит Кристина, говорит, что Настя не поступила. Насте было обидно, у нее истерика. И мы в этот момент за тысячи километров, ни обнять, ни поддержать не можем», — рассказывает Жанна.

В итоге всё семейство сорвалось с отдыха и вернулось домой, чтобы помочь Насте. И вдруг Жанне звонят из опеки — мол, девочку возьмут в другой вуз, срочно везите документы.

«Я, значит, не спрашивая Настю, звоню мужу и говорю: „Вот так и так, нужно быстро“. Он: „Едем“. Я звоню Насте, мол, всё хорошо, примут тебя, а она сначала наотрез отказалась, гордая. Но я знаю своего ребенка, говорю: „Папа с тобой поедет“, и она согласилась, мол, с папой я готова. Переволновались мы тогда сильно».

Сейчас Анастасии уже 26 лет. Она с красным дипломом окончила институт и работает в правоохранительных органах.

«Мы вместе с нашими детьми посадили не одно дерево, сделали общими усилиями уютной не одну квартиру наших выпускников, где они не просто живут, а строят свою судьбу, основанную на лучших традициях нашей общей большой семьи. Семья — это все мы, в том числе люди, которые помогли нам обрести детей, пусть не кровных, но таких любимых и родных!» — говорит Жанна.

«Терпения, огромного бесконечного терпения»

Когда спрашиваешь, что бы Грачевы пожелали людям, которые только думают принять ребенка в семью, Владимир говорит: «Быть твердыми в своих позициях, не баловать». Жанна добавляет: «Терпения, огромного бесконечного терпения. Только за счет терпения приемный родитель может все это вывезти. И обязательно родитель должен отдыхать. Это только кажется невозможным, но на себя время тоже нужно находить, иначе, как сейчас модно говорить, „будешь не в ресурсе“».

Грачевы предостерегают: решение принять в семью ребенка должно быть обоюдным и полностью согласованным между родителями. Оба должны этого хотеть.

«Иногда приходит мама, хочет, а папа нет. Очень часто так. Жена мужа продавила, но у него-то желания нету. А ребенок это будет видеть, что одному родителю он не нужен, начнутся срывы, побеги», — говорит Владимир.

Сами Грачевы признаются — для них вся эта история с проектом давно перестала быть чем-то вроде работы. Они искренне считают каждого воспитанника членом семьи. И дети отвечают им взаимностью — например, они по праздникам собираются у родителей, заходят в гости и спрашивают: «Мама, а как же вот так получилось? Мы же все были такие разные, а вместе — семья».

Грачевы завершили свое участие в программе в 2024 году, но по ее условиям продолжают жить в квартире, которую им предоставил город. Кроме того, они получили квартиру в столице на правах безвозмездного пользования — такое жилье предоставляется семье после 10 лет участия в проекте.

Многодетные Грачевы подарили свою любовь и заботу почти двум десяткам детей Источник: Городские медиа