На юбилейное НаШествие обещают десять сюрпризов

В Рыбинске начали готовиться к Новому году.



— Старт праздничным мероприятиям даст юбилейное, десятое НаШествие Дедов Морозов, которое пройдёт 15 декабря, — рассказали в администрации Рыбинска.



По традиции возглавит парад Дед Мороз из Великого Устюга. В этот день пройдёт гастрономический фестиваль национальной кухни народов мира, будет работать Школа Деда Мороза. К юбилейному шествию организаторы готовят десять сюрпризов для гостей праздника.



Украсят Рыбинск к празднику живые ели, которые установят не только возле дворцов культуры, но и во дворах домов. Искусственные новогодние деревья появятся на площади Дерунова и Жукова, у дворца спорта «Полет». Центральную улицу города — Крестовую, по которой и пойдёт шествие, украсят гирляндами.



В Ярославле тоже начали готовиться к празднику. За чей счёт украсят город.

