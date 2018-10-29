Екатерина ушла из Тверской области в Ярославскую пешком

14-летняя Екатерина Козорог 28 октября около 11 часов ушла из дома в деревне Задорье Сосновского района Тверской области и направилась пешком во Дворец культуры посёлка Октябрь Ярославской области. Около 15 часов она перестала отвечать на звонки родителей.



— На вид Кате 13 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, тёмно-русые до плеч волосы, карие глаза, — рассказали волонтёры поискового отряда «Сова». — Она носит очки. Была одета в куртку цвета хаки, чёрные лосины под джинсу, чёрную шапку с мордочкой кошки с блёстками и чёрные ботинки на платформе.



Мама девочки рассказала, что после пропажи её видели в Москве, но приехавшие полицейские спугнули Катю, и она убежала. Волонтёры не исключают, что девочка может приехать и в Ярославскую область.



Всех, кто увидит Катю, просят сообщить по телефонам 8-920-682-04-05, 8-904-021-95-18 или 102.



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