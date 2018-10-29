Козы выстроились на разделительной полосе и пытались перебежать дорогу

Козы выбрали себе необычное место для пастбища. Животные встали в час пик на разделительной полосе окружной дороги на подъезде к Брагино. Коз сняли на видео проезжающие мимо водители.



— Кому мясо? Я чувствую, сейчас оно тут будет, — смеётся снявший видео Алексей Тарнанов.



Один из козликов решил перебежать дорогу и чуть не попал под колёса проезжавшей машины. На дороге животные надолго не задержались и пошли дальше.

— Мне попались перед развилкой Заволга-Брагино, — написала Маришка Смирнова в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте». — Стрёмно было в правой полосе увидеть стадо, учитывая трафик, идущий в это время.



Недавно в Ярославле движение транспорта парализовала свинья, развалившаяся на пешеходном переходе на Липовой горе, а по Московскому проспекту в сентябре галопом проскакали лошади, одна из которых протаранила авто.

