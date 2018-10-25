Вечером памятник 100-летию ВЛКСМ будет подсвечиваться и переливаться разными цветами

Завтра будет официальное открытие сквера «Встреча», который находится напротив кинотеатра «Родина». Над его реконструкцией трудились несколько месяцев и потратили 16 миллионов. Открыть хотели к годовщине 100-летия ВЛКСМ, но дату сдвинули.



Однако получившийся вариант сквера не соответствует проекту архитекторов Леонида и Елизаветы Малафеевских. Абстракция не похожа на ту, которая заявлена в проекте. Вместо шести тонких парусов на пьедестале — всего три. И они выглядят толще.



Памятник сильно отличается от того, который заявлен в проекте

— Почему памятник выглядит иначе? Потому что нам дали короткие сроки и минимальные средства. Но этот вариант памятника логичней, практичней и технически проще. Нам даже пришлось убеждать самим комиссию и чиновников мэрии, чтобы памятник выглядел таким, каким вы его завтра увидите. Смысл, который мы хотели донести этой абстракцией, не поменялся. Технически и инженерно это очень сложная конструкция. Но мы не ожидали, что заказчик так качественно выполнит свою работу, — рассказал автор проекта Леонид Малафеевский.



По проекту в сквере «Встреча», помимо памятника, должна была быть оранжерея. Но, по словам Леонида Малафеевского, собственник земли не согласился её делать.



В проекте обновлённый сквер сверху выглядит так

— Оранжерею построить была инициатива архитекторов, но собственник отказался. У него вообще была идея построить большой жилой дом на месте руинированного здания.



Фонари, дорожки и лавочки тоже упростили: в проекте они выглядели совсем иначе. Максимально соответствуют проекту лишь деревья и газон.

Завтра на официальное открытие съедутся чиновники и почётные гости. Ярославцам целый день нельзя будет парковаться возле сквера.