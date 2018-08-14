Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов, рассказывая о развитии въездного туризма, заявил, что намерен серьёзно заняться городскими пляжами.

Мэр уверен, что ходить на пляж с полотенчиком — это прошлый век

— Люди побывали на заграничном юге и теперь не хотят ходить на пляж с полотенчиком, чтобы искупаться в реке, — объяснил необходимость пляжной революции Владимир Слепцов. — Мы хотим сделать вход на пляжи платным, но там будет комфортно отдыхать.



Мэр рассказал, что на платные пляжи можно будет приходить с пустыми руками, потому что всё необходимое там уже будет — полотенца, шезлонги, туалеты, душевые, спортплощадки и кафе.

— Можно будет и фитнесом заняться, и официантов позвать, которые тебе всё к шезлонгу принесут, — описал пляж будущего мэр Ярославля. — А ещё там будет охрана, поэтому никакой пьяный к тебе не подойдёт.

Слепцов рассказал, что когда работал главой в подмосковных Химках, то уже занимался подобными делами. И заверил, что получилось очень хорошо.

— Когда мы открыли такой платный пляж, то 80% горожан пошли туда и лишь 20% — на бесплатный, — заверил чиновник. — Даже из Москвы люди стали приезжать на наш пляж. А в Ярославле и пляж больше, и речка шире. Так что мы сможем удивить.

Удивил сегодня мэр Ярославля и православных ярославцев. Он объяснил им как они должны отдыхать на городских праздниках.