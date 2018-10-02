Владимир Слепцов управлял Ярославлем два года

Сегодня на заседании муниципалитета города Ярославля стало известно, что мэр города Владимир Слепцов подал заявление об уходе с занимаемой должности.



— Согласно заявлению его полномочия прекратятся в 00:00 4 октября, — уточнила депутат муниципалитета Евгения Овод.



Вопрос о прекращении досрочном прекращении полномочий мэра Владимира Слепцова депутаты муниципалитета рассмотрят завтра. Он уже рассказал, из-за чего он увольняется. В Ярославле уже вовсю прощаются с градоначальником. А на его место уже ждут нового специалиста. А вот в Солнечногорске, куда, по предварительной информации, он должен поехать работать, его не ждут.

