Депутаты выберут ярославцам нового мэра в начале декабря

Председатель муниципалитета Артур Ефремов рассказал корреспонденту 76.ru, что имя нового мэра жители Ярославля узнают в декабре.



— 7 ноября мы объявим конкурс на подачу документов от кандидатов на пост мэра Ярославля. 20 дней конкурсная комиссия будет принимать заявки, — рассказал депутат. — Конкурсная комиссия состоит из 16 человек: 8 — представители муниципалитета и 8 — кандидатуры губернатора Ярославской области.



Сами выборы мэра пройдут в начале декабря, предварительно, 5-го числа. Депутаты выберут из тех, кто заявится, одного лучшего. Ограничений никаких нет — в борьбе за кресло мэра могут принимать участие и два человека, и сто.



Сейчас Ярославлем руководит и.о. мэра Владимир Волков

— По сравнению с прошлым конкурсом, который был в марте 17-го года, мы снизили ценз по стажу работы до трёх лет, — добавил глава муниципалитета Ярославля. — Речь идёт либо о государственно-муниципальной службе, либо в управлении. Остальные требования: не моложе 21 года, желательно, но теперь вовсе не обязательно профильное образование — экономическое, юридическое либо государственно-муниципальное управление. Ещё конкурсная комиссия посмотрит пакет документов антикоррупционного законодательства. Это справки об имуществе, о доходах и об отсутствии судимости.

Сейчас город к зиме готовит исполняющий обязанности мэра Владимир Волков. В мэрии почти все уверены, что он победит в выборах главы Ярославля, тем не менее процедура «непрямых» выборов обязательна. Бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов сейчас руководит Солнечногорским районом Подмосковья. Так же, как и Волков, пока с приставкой «и.о.».



На днях председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов побывал в редакции 76.ru и принял участие в стрим-шоу «Две головы лучше». Он подробно рассказал не только о выборах мэра Ярославля, но и бюджете на следующий год. Также он ответил на вопросы читателей. Скоро мы опубликуем подробный материал со всей этой информацией. А чтобы не пропускать наши публикации, советуем подписаться на наш Telegram-канал.