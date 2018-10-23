С зарплатой от 100 тысяч рублей: где в Ярославле найти высокооплачиваемую работу
23 октября 2018 06:27
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25 октября с 10:00 в ярославской службе занятости пройдёт ярмарка вакансий.
— Подбор производится конкретными работодателями; вакансий — порядка 900, — рассказали в департаменте занятости правительства Ярославской области.
Но подобрать интересную работу можно и на сайте. Топ самых высокооплачиваемых вакансий:
- главный тренер (Ассоциация ХК «Локомотив») — от 100 тысяч рублей;
- коммерческий директор (Рыбинск) — от 135 тысяч рублей;
- технический директор (Рыбинск) — 104 250 рублей;
- инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (Рыбинск) — от 120 тысяч рублей.
Поискать работу можно также на сайте «Зарплата.ру».
Фото: Александра Савельева
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