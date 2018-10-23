Было бы где заработать, а потратить сумеем
Было бы где заработать, а потратить сумеем

25 октября с 10:00 в ярославской службе занятости пройдёт ярмарка вакансий.

— Подбор производится конкретными работодателями; вакансий — порядка 900, — рассказали в департаменте занятости правительства Ярославской области.

Но подобрать интересную работу можно и на сайте. Топ самых высокооплачиваемых вакансий:

  • главный тренер (Ассоциация ХК «Локомотив») — от 100 тысяч рублей;
  • коммерческий директор (Рыбинск) — от 135 тысяч рублей;
  • технический директор (Рыбинск) — 104 250 рублей;
  • инженер по техническому обслуживанию авиационной техники (Рыбинск) — от 120 тысяч рублей.

Поискать работу можно также на сайте «Зарплата.ру».