Обоих своих жертв преступник нашёл на Суздалке

Правоохранительные органы успокаивают жителей Ярославля, которые были напуганы информацией о гуляющем по улицам наркомане, который набрасывался с ножом на прохожих — преступника задержали.



От рук 19-летнего парня пострадали несколько человек. Утром 13 октября он возле дома № 1 по проезду Ушакова напал на 52-летнего мужчину и стал бить его кухонным ножом по лицу и рукам. Он забрал у потерпевшего 50 рублей и убежал. А мужчину врачи отправили в больницу.



В тот же день вечером на улице Ньютона он напал на 63-летнего мужчину. Его он избил ножом до такой степени, что тот умер в больнице.



— На занятиях у него всегда были дети, которых он обучал судомоделированию, — вспоминают погибшего Владимира Васендина коллеги в городском центре технического творчества. — Он в этих вещах был хорошо подкован и мог всегда чему-то научить. Регулярно участвовал в соревнованиях по судомодельному спорту. Многие бывшие ученики вспоминают его до сих пор добрым словом. Как мастер также справлялся с работой и всегда выполнял поставленные перед ним задачи. Человек был добрый, хороший, с золотыми руками. Владимир Васильевич мог сделать практически любые вещи, у него всегда были в планах какие-то постройки.

— Подозреваемого задержали сотрудники полиции, — рассказали в управлении СКР по Ярославской области. — Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, и отбывал наказание в местах лишения свободы. Он освободился из исправительной колонии в августе 2018 года.



Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела: за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас он находится под стражей.

