Владимир Васендин умер прямо здесь: между остановкой и магазином

Сразу в двух городах — Ярославле и Рыбинске разнёсся слух: на улицах орудуют банды наркоманов. И ладно бы это был просто слух — появились истории о нападениях.



— У нас на районе сейчас все говорят, что по улице ходил какой-то наркоман с ножом и резал всех подряд, — рассказывает житель Суздалки Антон. — Вроде он недавно с зоны вышел и начал беспределить.



В некоторых пабликах сообщают и о погибшем от рук обезумевшего наркомана 63-летнем педагоге Владимире Васендине. В городском центре технического творчества, где преподавал Василий Васендин, клянут тех самых наркоманов, которые его зарезали.

— Этих наркоманов нужно отправлять в Сибирь! — говорят.

Так опасно или нет на Суздалке сейчас? Представители правоохранительных органов сообщили, что преступника уже задержали.



Тем временем паника докатилась и до Рыбинска. Тут придумали целую банду.



— В районе Мариевки орудуют бандиты: два молодых человека и, возможно, с ними девушка, — пишут в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте». — Наносят телесные повреждения тяжелого характера, по последним данным, несколько детей уже пострадали и находятся в больнице с черепно-мозговой травмой и множественными ушибами, один мужчина с ножевым ранением.



В правоохранительных органах заинтересовались и этой информацией. Но уже известно, что это — фейк. Кстати, похожие истории о налётчиках с роковой блондинкой в команде всплывали в некоторых регионах.