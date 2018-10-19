Андрей пропал 16 октября

В Ярославле пропал 47-летний Андрей Колесов. Мужчина некоторое время назад переехал из Рыбинска в Ярославль. Как говорят знакомые мужчины, он хотел изменить свою жизнь. Всех подробностей не рассказывают, но уточняют, в Рыбинске у Андрея было своё жильё, но это его не остановило.



— Заявление в полицию подал его друг, так как родственников у него здесь нет. Только родная сестра, но она живёт в Белоруссии, — рассказали волонтёры «ЦентрСпаса».



Андрей жил на съёмной квартире один. 16 октября он вышел из дома на Суздальском шоссе в районе 15–16 часов и пропал.



Как оказалось, Андрей в прошлом хоккеист. Он играл в ярославской команде, когда та ещё называлась «Торпедо», а также в московском ЦСКА.



Приметы Андрея: рост около 178 сантиметров, худощавое телосложение, волосы короткие, рыжие. Особая примета: при ходьбе прихрамывает. Может быть дезориентирован.



Если вы что-то знаете о местонахождении Андрея Колесова, обратитесь к волонтёрам «ЦентрСпаса» или позвоните на горячую линию по телефону 8-800-30-19-112.

