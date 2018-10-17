Рината ушла из дома в деревне Ракино Ярославского района

В воскресенье, 14 октября, из частного дома в районе Толги ушла 26-летняя Рината Шехурина. Родственники до сих пор не знают, где она находится. Мама очень переживает за дочку — постоянно плачет.



К поискам Ринаты присоединились волонтёры поисковой группы «Центр Спас». Они просят всех подключиться к поискам.



— Девушка может быть дезориентирована и нуждаться в медицинской помощи, — рассказали в «Центр Спас». — Особое внимание просим обратить жителей Брагино, Резинотехники, Пятёрки и Норского. Всех, кто как-то может помочь поискам, просим звонить по номеру горячей линии: 8 800 30-19-112

Приметы пропавшей: плотного телосложения, рост около 145 см, очень густые тёмно-русые волосы, глаза серо-зелёные. Была одета в светло-бежевую болоньевую куртку, трикотажную светло-серую кофту и светлые обтягивающие брюки.

