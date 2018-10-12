В выходные будет приятная для прогулок погода

Синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные. Они рассказали, что существенных изменений в эти дни не произойдёт.



— Тёплая, сухая и солнечная погода в большинстве регионов европейской части России сохранится, — сообщили специалисты центра «Фобос».



В Ярославле ожидается переменная облачность, без осадков, в дневные часы +12… +14 °C, по ночам — около +7 °C.

Если вы ещё не придумали, чем займетесь в эти выходные, то загляните в нашу афишу.



В начале следующей недели будет солнечно и ещё теплее — до +17 °C днём. С середины недели начнутся перепады температуры — будет то холоднее, то теплее. Но существенного похолодания стоит ждать лишь в 20-х числах месяца.



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