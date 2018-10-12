Книга рукописная
Книга рукописная

Жительница Рыбинска продаёт книгу за полмиллиона рублей.

Книга старинная, рукописная, написана на церковно-славянском языке. В цельном кожаном переплёте с тиснением. Раритетная вещь выставлена на известном сайте объявлений.

— Книга рубежа XVII–XVIII веков. Цена договорная, — уточняет продавец.

Ранее мы писали о том, что в Ярославле продают двухвековой шкаф за полмиллиона рублей.