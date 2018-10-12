В Ярославской области продают книгу за полмиллиона рублей
12 октября 2018 12:32
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Жительница Рыбинска продаёт книгу за полмиллиона рублей.
Книга старинная, рукописная, написана на церковно-славянском языке. В цельном кожаном переплёте с тиснением. Раритетная вещь выставлена на известном сайте объявлений.
— Книга рубежа XVII–XVIII веков. Цена договорная, — уточняет продавец.
Ранее мы писали о том, что в Ярославле продают двухвековой шкаф за полмиллиона рублей.
Фото: «Юла»
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