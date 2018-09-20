Шкаф отдают за 600 тысяч рублей

В закромах ярославцев можно найти много интересного. И раритетного. Так, молодая семья из Ярославля выставила на продажу книжный шкаф, созданный в конце 19 века французскими мастерами. Массивный дубовый шкаф с резными деталями отдают за 600 тысяч рублей через сервис «Юла».

— Это шкаф моего мужа, точную дату его создания никто не скажет. Там есть несколько восстановленных деталей, но стёкла родные. Мы покупали примерно за эти же деньги его и оставили ту же цену, — рассказала продавец Кристина.

Резные детали изготовили французские мастера

Семья покупала шкаф для использования. Ярославцы уверяют, что он находится в очень хорошем состоянии, и его можно брать не только для коллекционирования.

Шкаф вполне подойдёт для обычного использования

Недавно в Ярославле поймали врачей, которые продавали лекарства, предназначенные для больных раком.