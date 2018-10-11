Сейчас в Ярославле работает лишь одно кладбище

В Ярославле городские и областные власти вместе занялись решением проблемы нехватки мест для захоронений. Обещают, что до конца года решат вопрос с площадкой под новое кладбище. Город отдаст области несколько исторических зданий в центре, а взамен получит поле, куда можно будет хоронить людей.



— В декабре мы заслушаем результаты и узнаем место, которое будет выделено под строительство нового кладбища, — рассказал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. — Полностью вопрос с кладбищем нам надо решить за два года.



Ранее депутаты говорили, что места на последнем действующем в Ярославле Осташинском кладбище закончатся уже в следующем году.



— Мы под захоронения отдадим место, которое было зарезервировано под кладбище на случай войны, — добавил Ефремов. — Так что два года ещё будет.



Эта площадка примыкает к территории Осташинского кладбища, туда уже проложили дорогу.



О переполненности последнего ярославского кладбища известно давно. В начале этого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста течёт сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу, и дело дошло до природоохранной прокуратуры. Они запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.

