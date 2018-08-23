В Ярославле власти никак не могут найти место для строительства нового кладбища. А проблема с захоронением уже назрела до такой степени, что скоро в городе попросту негде будет хоронить умерших.

— За год в городе умирает 8,5–9 тысяч человек, — рассказала начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталья Рыбкина.



А действующее кладбище осталось одно — Осташинское. И мест там осталось не очень много. Мэр Ярославля Владимир Слепцов ещё в мае предупредил депутатов муниципалитета, что в городе скоро хоронить людей будет негде.

— Если мы сегодня не проработаем вопрос, будут проблемы, — предупредил глава города. — Я предложил правительству выделить нам до 140 гектаров в Ярославском районе. Но у города нет денег. У правительства тоже нет денег, чтобы эту землю покупать.

«Нет проблем, хороните»

Из 13 ярославских кладбищ сейчас открыто только одно — Осташинское

Как обстоят дела с местами на кладбище, по идее, должен знать руководитель департамента городского хозяйства. Земля-то — городская. Но данные главы ДГХ, похоже, расходятся с данными мэра Ярославля.



— Кладбища работают, я не слышал ни о какой проблеме. Хоронить можно, — заверил новый директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов, заступивший на свой пост пару недель назад.



— На всех?



— Ну как на всех, по мере необходимости.



— Так у нас же только одно открытое кладбище — Осташинское.



— Да. Всё в плановом режиме.



— А известно, где будет новое кладбище?



— Пока ещё не определились. Но проблем нет.



Может быть, новый глава ДГХ ещё не в курсе, но проблема всё-таки есть.

— Меньше чем через год все оставшиеся места будут заняты, — считает похоронный директор ритуального агентства Виталий Ефимов.

Лес за оградкой



Сейчас на Осташинском кладбище строят новые сектора

Край кладбища видят уже и на самом Осташинском.



— Бывает, по 5 человек хоронить в день привозят, а бывает и по 25 в день, — рассказали в администрации Осташинского кладбища. — А мест осталось где-то на 3 тысячи захоронений.

Сейчас здесь начали строить новые сектора — в поле за уже существующими захоронениями прокладывают дорогу из асфальтовой крошки. Но и это лишь временное решение проблемы.



— Новых мест хватит на год, максимум на два, — говорит смотритель кладбища. — Дальше строить будет некуда — там лес. Чтобы его выкорчёвывать, денег нет, да и никто их нам не даст.



Осташинское кладбище — один из действующих некрополей Ярославля. Погост располагается на территории Дзержинского района. Кладбище было построено в 2001 году, а в мемориальный комплекс был открыт для захоронений в 2004-м. Сейчас здесь уже заполнено 72 сектора. У въезда на кладбище стоит церковь, освящённая во имя святого праведного Лазаря Четверодневного. В храме совершаются все необходимые ритуальные службы по усопшим. Церковь была возведена здесь в 2008 году.



На других кладбищах Ярославля сейчас можно только подхоранивать людей в могилу родственников, если прошло 20 лет после предыдущего захоронения.



Непопулярная альтернатива



Крематорий в Ярославле пока не пользуется популярностью

Несколько лет назад под Ярославлем открылся крематорий. Но такой вид погребения выбирают немногие. В год за услугами кремации сюда обращаются 800–900 человек. При том, что на одном Осташинском кладбище за это же время хоронят около 6000 умерших.



— Урну с прахом можно бесплатно подхоронить к родственникам на любом кладбище, её можно поставить дома или в колумбарий в деревне Селифонтово, а также прах можно развеять. Он абсолютно безвредный, — рассказали в ярославском крематории.



В крематории есть зал для прощаний

Вот только такой вариант подходит далеко не всем.



— Священное писание говорит «Земля еси и отыдеши в землю», — говорит отец Евгений Глазунов. — Церковь, конечно, не будет осуждать тех, кто принял решение о кремации, если нет других возможностей — не хватило мест на погостах или денег на погребение. Но если есть возможность, то следует хоронить людей в землю.



За красивую урну придётся заплатить дополнительно

— Может, в каких-то условиях кремация и допускается, но в современных реалиях в России делать это не положено, — добавил председатель духовного управления мусульман Ярославской области Насир Халилов.



Без места не оставят

Место на кладбище по закону обязаны предоставлять бесплатно

О проблеме говорят и в службе городских кладбищ. И успокаивают горожан — без места на кладбище не останется ни один умерший.



— У властей ещё есть время, чтобы построить новое кладбище, — объясняют там. — Есть места на кладбищах в Ярославском районе. Мы можем и сейчас, если кого-то не устраивает Осташинское кладбище, увезти умершего за Красные Ткачи — там ещё есть места. На открытых погостах в захоронении не должны отказать никому, вне зависимости от прописки — хоть в Гаврилов-Яме, хоть в Хабаровске.

Тем не менее откладывать вопрос с постройкой нового кладбища надолго нельзя. Процесс выбора и согласования места — процедура сложная.

— Построить кладбище без вреда экологии невозможно, — говорит инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Выбор места — это огромная проектно-экологическая экпертиза. На месте, которое выберет администрация, должны пройти серьёзные экологические изыскания.



Сколько стоят похороны

самые бюджетные похороны через муниципальную похоронную службу в Ярославле обойдутся в 30 тысяч рублей. В эту стоимость входят подготовка умершего, одежда, два венка, бархатный гроб, грузчики, копка могилы и транспорт до Осташинского кладбища;

достойные похороны, хотя и не помпезные, через ритуальное агентство выльются в 50–70 тысяч рублей. Здесь уже будет и гроб поприличнее, и венки попышнее. Плюс к этому полное сопровождение похорон и помощь в оформлении всех необходимых документов возьмёт на себя похоронный директор;

самое стандартное кремирование с простенькой урной для праха в Ярославле стоит около 20 тысяч рублей. Всё остальное — за дополнительную плату.

Место на кладбище для захоронения должны предоставлять бесплатно.

Кладбищенские воды — людям в огороды



В начале этого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста течёт сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу и дело дошло до природоохранной прокуратуры. Они запретили опасную стройку.

