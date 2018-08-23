Мёртвому упасть негде. Что делать ярославцам, когда закончатся места на последнем кладбище
В Ярославле власти никак не могут найти место для строительства нового кладбища. А проблема с захоронением уже назрела до такой степени, что скоро в городе попросту негде будет хоронить умерших.
— За год в городе умирает 8,5–9 тысяч человек, — рассказала начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталья Рыбкина.
А действующее кладбище осталось одно — Осташинское. И мест там осталось не очень много. Мэр Ярославля Владимир Слепцов ещё в мае предупредил депутатов муниципалитета, что в городе скоро хоронить людей будет негде.
— Если мы сегодня не проработаем вопрос, будут проблемы, — предупредил глава города. — Я предложил правительству выделить нам до 140 гектаров в Ярославском районе. Но у города нет денег. У правительства тоже нет денег, чтобы эту землю покупать.
«Нет проблем, хороните»
Как обстоят дела с местами на кладбище, по идее, должен знать руководитель департамента городского хозяйства. Земля-то — городская. Но данные главы ДГХ, похоже, расходятся с данными мэра Ярославля.
— Кладбища работают, я не слышал ни о какой проблеме. Хоронить можно, — заверил новый директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов, заступивший на свой пост пару недель назад.
— На всех?
— Ну как на всех, по мере необходимости.
— Так у нас же только одно открытое кладбище — Осташинское.
— Да. Всё в плановом режиме.
— А известно, где будет новое кладбище?
— Пока ещё не определились. Но проблем нет.
Может быть, новый глава ДГХ ещё не в курсе, но проблема всё-таки есть.
— Меньше чем через год все оставшиеся места будут заняты, — считает похоронный директор ритуального агентства Виталий Ефимов.
Лес за оградкой
Край кладбища видят уже и на самом Осташинском.
— Бывает, по 5 человек хоронить в день привозят, а бывает и по 25 в день, — рассказали в администрации Осташинского кладбища. — А мест осталось где-то на 3 тысячи захоронений.
Сейчас здесь начали строить новые сектора — в поле за уже существующими захоронениями прокладывают дорогу из асфальтовой крошки. Но и это лишь временное решение проблемы.
— Новых мест хватит на год, максимум на два, — говорит смотритель кладбища. — Дальше строить будет некуда — там лес. Чтобы его выкорчёвывать, денег нет, да и никто их нам не даст.
Осташинское кладбище — один из действующих некрополей Ярославля. Погост располагается на территории Дзержинского района. Кладбище было построено в 2001 году, а в мемориальный комплекс был открыт для захоронений в 2004-м. Сейчас здесь уже заполнено 72 сектора. У въезда на кладбище стоит церковь, освящённая во имя святого праведного Лазаря Четверодневного. В храме совершаются все необходимые ритуальные службы по усопшим. Церковь была возведена здесь в 2008 году.
На других кладбищах Ярославля сейчас можно только подхоранивать людей в могилу родственников, если прошло 20 лет после предыдущего захоронения.
Непопулярная альтернатива
Несколько лет назад под Ярославлем открылся крематорий. Но такой вид погребения выбирают немногие. В год за услугами кремации сюда обращаются 800–900 человек. При том, что на одном Осташинском кладбище за это же время хоронят около 6000 умерших.
— Урну с прахом можно бесплатно подхоронить к родственникам на любом кладбище, её можно поставить дома или в колумбарий в деревне Селифонтово, а также прах можно развеять. Он абсолютно безвредный, — рассказали в ярославском крематории.
Вот только такой вариант подходит далеко не всем.
— Священное писание говорит «Земля еси и отыдеши в землю», — говорит отец Евгений Глазунов. — Церковь, конечно, не будет осуждать тех, кто принял решение о кремации, если нет других возможностей — не хватило мест на погостах или денег на погребение. Но если есть возможность, то следует хоронить людей в землю.
— Может, в каких-то условиях кремация и допускается, но в современных реалиях в России делать это не положено, — добавил председатель духовного управления мусульман Ярославской области Насир Халилов.
Без места не оставят
О проблеме говорят и в службе городских кладбищ. И успокаивают горожан — без места на кладбище не останется ни один умерший.
— У властей ещё есть время, чтобы построить новое кладбище, — объясняют там. — Есть места на кладбищах в Ярославском районе. Мы можем и сейчас, если кого-то не устраивает Осташинское кладбище, увезти умершего за Красные Ткачи — там ещё есть места. На открытых погостах в захоронении не должны отказать никому, вне зависимости от прописки — хоть в Гаврилов-Яме, хоть в Хабаровске.
Тем не менее откладывать вопрос с постройкой нового кладбища надолго нельзя. Процесс выбора и согласования места — процедура сложная.
— Построить кладбище без вреда экологии невозможно, — говорит инженер-эколог Ольга Дмитриева. — Выбор места — это огромная проектно-экологическая экпертиза. На месте, которое выберет администрация, должны пройти серьёзные экологические изыскания.
Сколько стоят похороны
- самые бюджетные похороны через муниципальную похоронную службу в Ярославле обойдутся в 30 тысяч рублей. В эту стоимость входят подготовка умершего, одежда, два венка, бархатный гроб, грузчики, копка могилы и транспорт до Осташинского кладбища;
- достойные похороны, хотя и не помпезные, через ритуальное агентство выльются в 50–70 тысяч рублей. Здесь уже будет и гроб поприличнее, и венки попышнее. Плюс к этому полное сопровождение похорон и помощь в оформлении всех необходимых документов возьмёт на себя похоронный директор;
- самое стандартное кремирование с простенькой урной для праха в Ярославле стоит около 20 тысяч рублей. Всё остальное — за дополнительную плату.
Место на кладбище для захоронения должны предоставлять бесплатно.
Кладбищенские воды — людям в огороды
В начале этого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста течёт сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу и дело дошло до природоохранной прокуратуры. Они запретили опасную стройку.