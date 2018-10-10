На Осташинском кладбище построили новые сектора для захоронений

В Ярославле городские власти всерьёз озаботились вопросом, где хоронить людей. Единственное рабочее на сегодняшний день Осташинское кладбище заполнено почти под завязку.



— Мест на Осташинском кладбище хватит примерно до середины следующего года, — уточнил депутат муниципалитета Олег Ненилин.



Чиновники и депутаты сейчас активно выбирают место под строительство нового кладбища. Но до сих пор не нашли его.



— Решения окончательного на данный момент нет, но мы не допустим ситуации, что не останется совсем мест под захоронение, — отметил заместитель мэра Михаил Кузнецов.



О переполненности последнего ярославского кладбища известно давно. В начале этого года под Ярославлем уже почти начали строительство нового кладбища. Место выбрали в даниловском направлении неподалёку от существующего Игнатовского кладбища. Но выяснилось, что на этом месте течёт ручей, который с погоста течёт сначала через окрестные деревни в реку Щиголость, а через неё попадает в Волгу. Местные жители забили тревогу, и дело дошло до природоохранной прокуратуры. Они запретили опасную стройку. Чтобы временно решить проблему, на Осташинском кладбище построили новые сектора.

