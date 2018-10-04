Кинул в лужу — и готово: как в Ярославле тратят деньги миллиардера на ремонт дорог

Так сегодня работали на Промышленном шоссе

— Асфальт кладут в лужи, на вопросы никто не отвечает, — в шоке активистка Елена Богданова с Промышленного шоссе, где сегодня ремонтируют дорогу.

Рабочие старательно разравнивают лопатами выложенный на мокрую дорогу горячий асфальт. В департаменте городского хозяйства отвечают, что контролировать технологию работ должны в агентстве по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля.

— Кинул в лужу, и всё готово. Считай, дорога появилась. А то, что вместе с содержимым лужи уплывёт, никому не интересно, — рассказывает Александр Тихонов.



Промышленное шоссе в этом году ремонтируют картами на деньги, которые Ярославская область получила после прописки в Ярославле миллиардера Алексея Репика.

— Осенью погоды без дождей уже не будет. Выход из ситуации есть и очевидный. Делать раньше и большими объёмами. А у нас выходят работать с одной лопатой, — комментирует председатель регионального отделения Федерации автовладельцев России Темур Абдулаев.

Напомним, через шесть дней в Ярославле должны быть отремонтированы все дороги по президентской программе.