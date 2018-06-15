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В Ярославской области отремонтируют дороги за счёт известного миллиардера

15 июня 2018 13:58
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дороги, бюджет, Ярославль

Известный российский миллиардер, председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик оформил постоянную прописку в Ярославле. Власти региона тут же посчитали, какую выгоду принесёт его прописка.

Так, за счёт того, что миллиардер будет платить налоги в казну Ярославля и области, консолидированный бюджет региона получит 1,5 миллиарда рублей в год. На эти деньги уже есть планы. Так, 400 миллионов рублей из этих денег потратят на ремонт дорог, большую часть в областном центре. Причём ремонтировать будут не заплатками, а картами от 100 метров.

— Ремонт «картами» позволит не возвращаться на эти дороги в следующем году, — объяснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Таким образом, мы дополнительно сможем привести в нормативное состояние дополнительно порядка 80 объектов.

Какие именно дороги отремонтируют за счёт миллиардера, власти обещают обсудить с общественниками и экспертами.

Сам Алексей Репик объяснил, зачем приехал жить в Ярославль.

— Ярославская область является не только регионом, где расположено производство «Р-Фарма», но и примером успешного взаимодействия власти и бизнес-сообщества, — говорит миллиардер. — Не сомневаюсь, что средства от дополнительных доходов будут направлены на решение социально значимых задач.

Справка 76.ru

Алексей Репик (38 лет) — российский общественный деятель, бизнесмен, член Экономического совета при президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Занимает 47-е место из 200 в списке самых богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в 2018 году оценивается в 2,1 миллиарда долларов. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Алексей Репик / facebook.com
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