В Ярославле обновляют асфальт одновременно на 28 улицах
В Ярославле обновляют асфальт одновременно на 28 улицах

С каждым днём погода в Ярославле становится всё хуже — зима близко. А значит, совсем скоро ремонтировать дороги будет невозможно. Однако на главных магистралях двух районов города — проспектах Ленинградском и Авиаторов — работы ещё полно. На улицах не везде уложен асфальт, местами раскурочены тротуары. 

В этом году в Ярославле ремонтируют 23 улицы по программе «Безопасные и качественные дороги». 76.ru узнал, какие дороги успеют сдать в срок, а на каких опасность провалить ремонт слишком высока. 

— В настоящее время 16 улиц уже сданы, четыре находятся в стадии завершения. На них осталось установить дорожные знаки, расчертить разметку, благоустроить территорию и тротуары. Ещё на трёх дорогах пока идёт ремонт, — рассказали в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля. 

Хорошие дорогие радуют глаз 
Хорошие дорогие радуют глаз 

Дороги, которые полностью отремонтировали: 

  1. Улица Нефтяников.
  2. Комсомольская площадь.
  3. Мышкинский проезд.
  4. Улица Златоустинская.
  5. Улица Чехова.
  6. Улица Харитонова.
  7. Улица Павлова.
  8. Улица Богдановича.
  9. Улица Чкалова.
  10. Улица Магистральная.
  11. Улица Клубная.
  12. Улица 1-я Шоссейная.
  13. Улица Индустриальная.
  14. Улица Городской Вал.
  15. Улица Громова.
  16. Улица Большая Норская.
Ремонт на улице Салтыкова-Щедрина сегодня 
Ремонт на улице Салтыкова-Щедрина сегодня 

Дороги в стадии завершения ремонта: 

  1. Улица Чайковского.
  2. Улица Салтыкова-Щедрина.
  3. Улица 29-я линия.
  4. Улица Спартаковская.

Дороги, на которых ещё идёт ремонт:

  1. Ленинградский проспект.
  2. Улица Блюхера.
  3. Проспект Авиаторов (обещали закончить работы до 20 сентября).

Срок окончания работ по программе запланирован на 10 октября, а на этих дорогах ещё не везде уложен даже нижний слой асфальта (больше всего работы осталось на улице Блюхера). Кроме того, если пойдут дожди, то подрядчик будет обязан приостановить работу, а позже заплатить штраф за каждый день просрочки после 10-го числа. 

На дорогах, где ремонт ещё не закончен, работает привлечённая правительством области московская компания «ЕКС». Также часть дорог ремонтировала ярославская компания, принадлежащая правительству области, «Ярдормост».

Они не успеют

Несмотря на то, что в этом году с большим ремонтом дорожники справляются быстрее, чем в 2017-м, претензий к ним не меньше. Если даже не больше. 

Общественники из группы «Дороги Ярославля» постоянно замечали нарушение технологии в укладке асфальта
Общественники из группы «Дороги Ярославля» постоянно замечали нарушение технологии в укладке асфальта

Дорожные активисты Ярославля постоянно вели трансляции, как на проспекте Авиаторов укладывали новый асфальт в дождь и в лужи. Причём подрядчик объяснял это просто: раз материал привезли, не пропадать же. Вопиющие нарушения транслировали в соцсетях на минувшей неделе: рабочий лопаткой пытался уменьшить размер лужи, в которую собирался уложить асфальт.

— Оценка реализации проекта этого года будет во многом зависеть от качества ремонта двух значимых магистралей города — проспектов Авиаторов и Ленинградского. Пока прогнозы немного пессимистичные. Сроки по программе однозначно не могут быть выдержаны, хотя погода в последние дни, кажется, делает все, чтобы позволить подрядчикам уложить асфальт насухо. Это один из немногих положительных моментов. В целом радует объём программы. Ждём результатов вырубок, — говорит председатель ярославского отделения федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев. 