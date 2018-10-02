Попытаемся успеть: назвали дату, когда должны закончить ремонт дорог Ярославля в этом году
С каждым днём погода в Ярославле становится всё хуже — зима близко. А значит, совсем скоро ремонтировать дороги будет невозможно. Однако на главных магистралях двух районов города — проспектах Ленинградском и Авиаторов — работы ещё полно. На улицах не везде уложен асфальт, местами раскурочены тротуары.
В этом году в Ярославле ремонтируют 23 улицы по программе «Безопасные и качественные дороги». 76.ru узнал, какие дороги успеют сдать в срок, а на каких опасность провалить ремонт слишком высока.
— В настоящее время 16 улиц уже сданы, четыре находятся в стадии завершения. На них осталось установить дорожные знаки, расчертить разметку, благоустроить территорию и тротуары. Ещё на трёх дорогах пока идёт ремонт, — рассказали в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.
Дороги, которые полностью отремонтировали:
- Улица Нефтяников.
- Комсомольская площадь.
- Мышкинский проезд.
- Улица Златоустинская.
- Улица Чехова.
- Улица Харитонова.
- Улица Павлова.
- Улица Богдановича.
- Улица Чкалова.
- Улица Магистральная.
- Улица Клубная.
- Улица 1-я Шоссейная.
- Улица Индустриальная.
- Улица Городской Вал.
- Улица Громова.
- Улица Большая Норская.
Дороги в стадии завершения ремонта:
- Улица Чайковского.
- Улица Салтыкова-Щедрина.
- Улица 29-я линия.
- Улица Спартаковская.
Дороги, на которых ещё идёт ремонт:
- Ленинградский проспект.
- Улица Блюхера.
- Проспект Авиаторов (обещали закончить работы до 20 сентября).
Срок окончания работ по программе запланирован на 10 октября, а на этих дорогах ещё не везде уложен даже нижний слой асфальта (больше всего работы осталось на улице Блюхера). Кроме того, если пойдут дожди, то подрядчик будет обязан приостановить работу, а позже заплатить штраф за каждый день просрочки после 10-го числа.
На дорогах, где ремонт ещё не закончен, работает привлечённая правительством области московская компания «ЕКС». Также часть дорог ремонтировала ярославская компания, принадлежащая правительству области, «Ярдормост».
Они не успеют
Несмотря на то, что в этом году с большим ремонтом дорожники справляются быстрее, чем в 2017-м, претензий к ним не меньше. Если даже не больше.
Дорожные активисты Ярославля постоянно вели трансляции, как на проспекте Авиаторов укладывали новый асфальт в дождь и в лужи. Причём подрядчик объяснял это просто: раз материал привезли, не пропадать же. Вопиющие нарушения транслировали в соцсетях на минувшей неделе: рабочий лопаткой пытался уменьшить размер лужи, в которую собирался уложить асфальт.
— Оценка реализации проекта этого года будет во многом зависеть от качества ремонта двух значимых магистралей города — проспектов Авиаторов и Ленинградского. Пока прогнозы немного пессимистичные. Сроки по программе однозначно не могут быть выдержаны, хотя погода в последние дни, кажется, делает все, чтобы позволить подрядчикам уложить асфальт насухо. Это один из немногих положительных моментов. В целом радует объём программы. Ждём результатов вырубок, — говорит председатель ярославского отделения федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев.