В Ярославле обновляют асфальт одновременно на 28 улицах

С каждым днём погода в Ярославле становится всё хуже — зима близко. А значит, совсем скоро ремонтировать дороги будет невозможно. Однако на главных магистралях двух районов города — проспектах Ленинградском и Авиаторов — работы ещё полно. На улицах не везде уложен асфальт, местами раскурочены тротуары.

В этом году в Ярославле ремонтируют 23 улицы по программе «Безопасные и качественные дороги». 76.ru узнал, какие дороги успеют сдать в срок, а на каких опасность провалить ремонт слишком высока.

— В настоящее время 16 улиц уже сданы, четыре находятся в стадии завершения. На них осталось установить дорожные знаки, расчертить разметку, благоустроить территорию и тротуары. Ещё на трёх дорогах пока идёт ремонт, — рассказали в департаменте дорожного хозяйства мэрии Ярославля.

Хорошие дорогие радуют глаз

Дороги, которые полностью отремонтировали:

Улица Нефтяников. Комсомольская площадь. Мышкинский проезд. Улица Златоустинская. Улица Чехова. Улица Харитонова. Улица Павлова. Улица Богдановича. Улица Чкалова. Улица Магистральная. Улица Клубная. Улица 1-я Шоссейная. Улица Индустриальная. Улица Городской Вал. Улица Громова. Улица Большая Норская.

Ремонт на улице Салтыкова-Щедрина сегодня

Дороги в стадии завершения ремонта:

Улица Чайковского. Улица Салтыкова-Щедрина. Улица 29-я линия. Улица Спартаковская.

Дороги, на которых ещё идёт ремонт:

Ленинградский проспект. Улица Блюхера. Проспект Авиаторов (обещали закончить работы до 20 сентября).

Срок окончания работ по программе запланирован на 10 октября, а на этих дорогах ещё не везде уложен даже нижний слой асфальта (больше всего работы осталось на улице Блюхера). Кроме того, если пойдут дожди, то подрядчик будет обязан приостановить работу, а позже заплатить штраф за каждый день просрочки после 10-го числа.

На дорогах, где ремонт ещё не закончен, работает привлечённая правительством области московская компания «ЕКС». Также часть дорог ремонтировала ярославская компания, принадлежащая правительству области, «Ярдормост».

Они не успеют

Несмотря на то, что в этом году с большим ремонтом дорожники справляются быстрее, чем в 2017-м, претензий к ним не меньше. Если даже не больше.

Общественники из группы «Дороги Ярославля» постоянно замечали нарушение технологии в укладке асфальта

Дорожные активисты Ярославля постоянно вели трансляции, как на проспекте Авиаторов укладывали новый асфальт в дождь и в лужи. Причём подрядчик объяснял это просто: раз материал привезли, не пропадать же. Вопиющие нарушения транслировали в соцсетях на минувшей неделе: рабочий лопаткой пытался уменьшить размер лужи, в которую собирался уложить асфальт.

— Оценка реализации проекта этого года будет во многом зависеть от качества ремонта двух значимых магистралей города — проспектов Авиаторов и Ленинградского. Пока прогнозы немного пессимистичные. Сроки по программе однозначно не могут быть выдержаны, хотя погода в последние дни, кажется, делает все, чтобы позволить подрядчикам уложить асфальт насухо. Это один из немногих положительных моментов. В целом радует объём программы. Ждём результатов вырубок, — говорит председатель ярославского отделения федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев.

