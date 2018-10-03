Тринадцать пожарных боролись с огнём

Сегодня ночью жильцов трёхэтажного дома № 48 по улице Герцена в Рыбинске разбудил запах дыма. Загорелась квартира на верхнем этаже. Звонок в дежурную смену МЧС поступил в полтретьего ночи. На место выехало сразу шесть пожарных машин. Тринадцать пожарных почти три часа пытались потушить пламя, которое полностью объяло квартиру.



— Пришлось эвакуировать семнадцать человек. Известно, что квартира площадью 35 квадратных метров сильно пострадала. Причины возгорания устанавливаются, — рассказали в управлении МЧС России по Ярославской области.

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